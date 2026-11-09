Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu - Son Dakika
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Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu

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Buse Terim\'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu
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10 yorum

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, İstanbul'da Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya geldi. Ancak ünlü ismin bu buluşması eleştirileri de beraberinde getirdi. "Fatih Terim'in kızı olmak dışında hiçbir vasfı yok" sözleriyle hedef alınan Buse Terim, sessizliğini bozarak "Yıl oldu 2026, hala buradan vurmak kalmadı ya" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook'un İstanbul ziyareti kapsamında dikkat çeken bir buluşmaya katıldı. Apple'ın Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında Cook ile bir araya gelen Terim, ünlü CEO ile gerçekleştirdiği görüşmeden görüntüler yayımladı. Ancak buluşmaya yönelik bir eleştiri, Buse Terim'in sert tepkisiyle karşılaştı.

"FATİH TERİM'İN KIZI OLMAK DIŞINDA HİÇBİR VASFI YOK"

Buse Terim'in Tim Cook ile görüşmesini eleştiren bir kişi, ünlü ismin bu buluşmada yer almasını babası Fatih Terim'in tanınmışlığına bağladı. Eleştiride şu ifadeler kullanıldı:

"Fatih Terim'in kızı olmak dışında hiçbir vasfı olmayan bu kadın yerine gerçek gazeteciler ile bir araya gelme fikri kimsenin aklına gelmez. Önceden hazırlanmış sorular ve cevapları... İşte Apple Gezegeni bu..."

BUSE TERİM'DEN SERT YANIT: YIL OLDU 2026

Kendisine yöneltilen eleştiriyi yanıtsız bırakmayan Buse Terim, 16 yıldır içerik ürettiğini hatırlatarak yalnızca babasının adı üzerinden değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu

Terim, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dostum 16 yıldır içerik üretmek ve içerik üreticisi olmak gibi bir vasfım da var, belli ki senin bir haber olduğun. Yıl oldu 2026 hala buradan vurmak kalmadı ya... Bu buluşma 'içerik üreticileriyle' gerçekleşti, Türkiye'de bunu yapan 4 kişiden biri olmak beni çok gururlandırdı. Gazetecilerle bir araya gelinen bir organizasyon yapılsaydı zaten ben olmazdım."

"TÜRKİYE'DEKİ 4 KİŞİDEN BİRİ OLMAK GURURLANDIRDI"

Buse Terim, Tim Cook ile gerçekleştirilen buluşmanın gazetecilere yönelik bir organizasyon olmadığını özellikle vurguladı. Etkinliğin içerik üreticileri için düzenlendiğini belirten Terim, Türkiye'den davet edilen dört kişiden biri olmasının kendisini gururlandırdığını ifade etti.

Ünlü isim, yıllardır sürdürdüğü çalışmaların görmezden gelinmesine karşı çıkarak mesleki kimliğinin yalnızca Fatih Terim'in kızı olması üzerinden değerlendirilmesini eleştirdi.

Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu
Okurların en beğendiği yorum

“aynen Fatih terim kızı olmaktan başka vasıf yok”

Tüm yorumlar (10)
Fatih TerimBuse TerimTim CookİstanbulMagazinAppleSporCEOSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (10)

  • Camoka99 Camoka99:
    aynen Fatih terim kızı olmaktan başka vasıf yok 6 1 Yanıtla
  • murat ılgaz murat ılgaz:
    Ama doğru 6 1
  • Camoka99 Camoka99:
    ağa insan doğarken şanslı olacak kız bilgin yeşil Çimen faydasız ama marka baskısı Fatih terim 4 0 Yanıtla
  • Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    İçeriği neymiş? Ne içeriyormuş? Neyi içeriyormuş. Vatana millete hizmet aşamasında Hangi basamaktaymış. 2 1
  • murat özkan murat özkan:
    Fıtih olmasa seni kim tanır kim bilir sıradan birisin pek teee şey yapma öyle bunalımm falan )) 2 1
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