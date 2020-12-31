Son Dakika Apple Haberleri

12:43 Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılması kararı bozuldu Hong Kong'da ulusal güvenlik kanununu ihlal ve yolsuzluktan yargılanan muhalif iş adamı Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılmasına dair mahkeme kararı Nihai Temyiz Mahkemesi tarafından bozuldu.

12:42 Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın bu yıl borsada yakaladığı ve benzerine çok ender rastlanan yükseliş, kendilerine 'Teslaner' adını takan çok sayıda yeni dolar milyonerini de ortaya çıkardı.

12:17 Yeni Fiat 500'e Fransa ve Birleşik Krallık'tan ödül Yeni Fiat 500, Fransa'da düzenlenen "2020 Otomobil Ödülleri"nde çevreciliği ile "Green Car-Yılın Yeşil Aracı" ödülünü kazanırken, Birleşik Krallık'ta DrivingElectric web sitesi tarafından verilen "Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil" ödüllerinin sahibi oldu.

21:07 Çin'in "Sincan'da toplama kamplarında fabrika kurup, Uygurları zorla çalıştırdığı" iddia edildi Çin'in Sincan bölgesinde Müslüman Uygur Türklerini zorla tuttuğu toplama kamplarının yakınlarına yüzlerce fabrika kurup, kampta tutulan çoğunluğu kadın Uygurları bu fabrikalarda zorla çalıştırdığı öne sürüldü.

11:32 WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp, yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda desteklenmeyecek. iPhone 4 ve bazı eski Android telefonları kullananlar sohbetlerine ve içeriklerine erişimi kaybedecek ya da sorun yaşayacak.

10:15 Yeni yıl eğlencesi TV+'ta TV+, yılbaşında pandemi önlemleri kapsamında ilan edilecek sokağa çıkma yasağı süresini kullanıcıları için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla tüm kanallarını ücretsiz olarak herkese açacak.

08:16 Gal Gadot: Başarının da bedeli var ? Bu film ya da yaşadığınız deneyimler, arzularınızın gerçekleşmesine dair perspektifinizi etkiledi mi?Kendi deneyimlerime göre söyleyebileceğim kadarıyla her şeyin bir bedeli var. Başarı, ödenmesi gereken bir bedelle gelir. Başarısızlığın da bir bedeli vardır.

11:09 Türkiye'de yatırıma hazırlanan Oppo, küresel akıllı telefon pazarının 5'inci büyük oyuncusu Türkiye'de yatırım yapacağını duyuran Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 2020'nin 3. çeyreğinde gerçekleştirdiği 29,8 milyon satışla küresel akıllı telefon pazarında Apple'ın ardından 5'inci sırada yer alıyor.

07:41 Bakalım en çok nelere tıkladık? KENDİNE DİKKAT EDENLERESağlıklı yaşam uygulamaları (25.01.2020)JÜRİDilara Koçak - DiyetisyenDr. Ender Saraç -Beslenme ve diyet uzmanıErdal Kaplanseren -Teknoloji yazarıMehmet Ali Bakır -Kişisel spor antrenörüMetin Uyar -Milliyet sağlık yazarıPınar Mumcu -Koşucu, Rundamental kurucularındanŞah...

21:17 LG elektrikli otomobil pazarına giriyor Güney Kore merkezli elektronik şirketi LG, Kanada merkezli otomotiv parça üreticisi Magna International ile elektrikli otomobil parçaları üretmek için ortak bir girişim kurduklarını duyurdu.

14:27 Volkswagen'den Apple itirafı: Rakiplerimizden daha büyük zorluk çıkaracak Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirtti.

14:22 Elon Musk: Tesla'yı üç yıl önce Apple'a satmak istedim, Tim Cook ilgilenmedi Dünyanın en zengin ve başarılı iş insanlarından biri sayılan Tesla kurucusu ve yöneticisi Elon Musk, üç yıl önce mali darboğazdan geçerken şirketini Apple'a satmayı düşündüğünü ama Tim Cook'un görüşmek istemediğini söyledi.

11:08 Elon Musk'tan bomba itiraf: Apple'a Tesla'yı satın almasını önerdim Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, daha önce Apple'ın CEO'su Tim Cook'a Tesla'yı almasını önerdiğini ancak görüşmeyi bile kabul etmediğini söyledi.

10:30 GollerCepte'den "Haber Okuma" kampanyası ile "Her gol 100 MB" hakkı Yıl sonuna kadar Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte uygulaması içindeki "Haber Okuma" kampanyası metninde yer alan Gollercepte Instagram hesabına giren ve uygulamada 50 haber okuyan tüm kullanıcılar, 1 adet "Her Gol 100 MB" hakkı elde edecek.

10:14 Teknosa'dan yeni yıl kampanyası Teknosa, yeni yıla teknoloji ürünleriyle girmek ve sevdiklerini uzun ömürlü hediyelerle buluşturmak isteyenlere mağazalarında ve teknosa.com'da cazip fırsatlar ve tüm ürün gruplarında özel indirimler sunuyor.

03:01 Suudi Arabistan ve BAE onlarca gazetecinin telefonunu hacklemiş Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail tarafından geliştirilen casus yazılımı kullanarak onlarca gazetecinin telefonunu hackledikleri iddia edildi.

17:13 Güncellenen Peugeot 3008 ve 5008 Türkiye yollarında Peugeot’nun SUV segmentindeki başarılı temsilcileri 3008 ve 5008 modelleri, makyajlanan versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

16:00 İsrail gizli servisi Mossad, Netflix gibi dijital platformları kullanarak yeni ajanlar arıyor İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, dijital yayın kanalları üzerinden yeni eleman kazanmaya ve imajını güçlendirmeye çalışıyor. Netflix, Hulu ve Apple TV gibi platformları kullanarak ajanlar almak isteyen ve bunun için milyonlarca dolarlık yatırım yapan teşkilata eski çalışanlarından ise tepki var.

09:49 TV+, yılbaşı için özel hediye çekilişleri gerçekleştiriyor Türkiye'nin en sevilen televizyon platformu TV+, yeni yılda tüm kullanıcılarına özel hediye çekilişleri gerçekleştiriyor.

14:05 Ölen eşinin hesabını dijital miras kabul ettiren yazılım mühendisi, DHA'ya konuştu TRAFİK kazasında ölen bankacı eşi Zarife T.'nin cep telefonundaki iCloud hesaplarının, açtığı davayla Türkiye'de ilk kez 'dijital miras' sayılmasını sağlayan yazılım mühendisi M.T. (40), "Tek amacım eşime ve çocuğuma ait resim ile videolara ulaşabilmek" dedi.

13:38 DHA YURT BÜLTENİ - 12 7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyorTUNCELİ Valiliği, 28 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonunun devam ettiğini, 509 timden oluşan 7 bin 642 personel ile 3'ü kırmızı, 1'i turuncu, 1'i de gri listede olmak üzere çok...

11:12 Kars'ta güvenlik güçlerine eğitim verildi Kars'ta güvenlik güçlerine aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda eğitim verildi.

11:15 MediaMarkt'ta beklenen "Apple Günleri" başladı MediaMarkt Türkiye, 2020 yılına veda etmeye hazırladığımız bugünlerde CLUB üyelerine özel mediamarkt.com.tr'de geçerli olan "Apple Günleri" kampanyasını başlattı.

11:03 'Dijital Miras' kavramının önü açıldı 'Dijital Miras' kavramının önü açıldı Ölen eşinin kapatılan dijital hesabına ulaşmak için verdiği hukuk mücadelesini kazandı İsnaf Mahkemesi, yerel mahkemenin 'özel hayatın ihlali' kararı bozarak dijital verilerin miras sayılacağına hükmetti Denizli'de trafik kazasında ölen eşinin kapatılan...

22:43 "Dijital mal varlığı" miras sayıldı Denizli'de trafik kazasında kaybettiği eşinin bulut bilgi işlem sağlayıcısı hesabına ulaşmak için dava açan kişinin talebi üzerine, dijital mal varlığının tespitinin yapılarak terekeye dahil edilmesi gerektiğini belirten istinaf, dosyayı ilk derece mahkemesine gönderdi.

16:07 Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hong Konglu medya patronunun hapiste tutulmasını eleştirdi Son dakika gündem haberi: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai'nin kefalet talebinin reddedilerek Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca hapiste tutulmasını eleştirdi.

10:13 Turkcell, "Gameventure" ile geleceğin oyun yazılımcılarını yetiştirecek Turkcell, Türkiye oyun pazarının gelişmesi ve istihdama katkı amacıyla yerli yazılımcıları destekleyecek "Gameventure" programını başlatıyor.

16:13 Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

18:39 Son dakika haberleri | Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı Açıklaması Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasının indirilme sayısının 979 bine ulaştığını belirterek, uygulamaya destek çağrısında bulundu.

11:17 Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai, ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı.

16:21 Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan: "2021'de pick-up pazarında artış bekliyorum" Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, pick-up'ta özellikle daha bireysel, doğa amaçlı kullanımın ve seyahat isteğinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) birlikte arttığını belirterek, "Ticari amaçlı aslında daha halen çok potansiyel olduğunu düşünüyorum.

15:23 TV'den "evde kal" günlerine özel kampanya Vodafone TV, pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan müşterileri için yeni bir kampanya başlattı.

11:33 Son dakika haberleri: MediaMarkt'ta "Şahane Cuma"nın sonuçları Edinilen son dakika haberine göre MediaMarkt Türkiye, geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği "Şahane Cuma" indirimlerinin ardından teknolojiseverlerin tercihlerine yönelik kampanya verilerini açıkladı.

17:08 Subaru XV makyajlandı Subaru XV modelinde son olarak tasarım ve sürüş konforu anlamında iyileştirmeler gerçekleştirildi.

11:47 Apple: Telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddia edilen teknoloji devine Avrupa'da 180 milyon euroluk dava açıldı Avrupa'da bir tüketici derneği, kullanıcıları yeni modellere teşvik etmek amacıyla iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla Amerikan teknoloji devi Apple'a 180 milyon euroluk dava açacağını açıkladı.

10:13 Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai dolandırıcılıkla suçlandı HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai'ye dolandırıcılık suçlaması yöneltildi.

18:05 Son dakika haberleri... Avrupa ülkelerinde Apple'a iPhone davası Son dakika haberler: Avrupa'da bir tüketici derneği, ABD teknoloji şirketi Apple'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle dava açtı.

15:25 İtalya'dan Apple'a 10 milyon avro ceza İtalya Rekabet Kurumu, ABD'li teknoloji devi Apple'a akıllı telefonlarının suya dayanıklılık özelliklerine dair reklam ve promosyonlarda yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle 10 milyon avro para cezası kesti.

20:13 Hangisi daha iyi?: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Max, Pixel 5, Mate 40 Pro BBC Teknoloji Muhabiri Chris Fox, son çıkan dört akıllı telefonun kameralarını inceledi.

11:47 Samsung'dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör Samsung Electronics, tek bir ekranda birçok özelliği bir araya getiren Samsung Akıllı Monitörü küresel çapta satışa sundu.

11:29 iPhone 12 ön siparişi MediaMarkt'ta MediaMarkt, Apple'ın son model telefonları iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı.

16:44 Aşkale'de KADES uygulaması İçişleri Bakanlığının ülke genelindeki KADES uygulaması Aşkale'de yapıldı.

11:23 Son dakika haber | KADIKÖY'DE POLİS KADES'İ TANITTI, KADINLARA KARANFİL DAĞITILDI Edinilen son dakika gelişmesine göre KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında polis ekipleri Kadıköy'de 7 farklı noktada stant kurarak, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.