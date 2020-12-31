Son Dakika Apple Haberleri

- 07:34 'Zaman geçmiyor' diyorsanız sizi böyle alalım
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- Dün 15:43 Flash Player'dan veda: 'Bilgisayarınızdan bizi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz'
İnternet tarihinin köşe taşlarından olan tarayıcı eklentisi Adobe Flash Player'ın kullanımına son verildiği açıklandı.
- 31.12.2020 12:43 Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılması kararı bozuldu
Hong Kong'da ulusal güvenlik kanununu ihlal ve yolsuzluktan yargılanan muhalif iş adamı Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılmasına dair mahkeme kararı Nihai Temyiz Mahkemesi tarafından bozuldu.
- 30.12.2020 12:42 Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı
Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın bu yıl borsada yakaladığı ve benzerine çok ender rastlanan yükseliş, kendilerine 'Teslaner' adını takan çok sayıda yeni dolar milyonerini de ortaya çıkardı.
- 30.12.2020 12:17 Yeni Fiat 500'e Fransa ve Birleşik Krallık'tan ödül
Yeni Fiat 500, Fransa'da düzenlenen "2020 Otomobil Ödülleri"nde çevreciliği ile "Green Car-Yılın Yeşil Aracı" ödülünü kazanırken, Birleşik Krallık'ta DrivingElectric web sitesi tarafından verilen "Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil" ödüllerinin sahibi oldu.
- 29.12.2020 21:07 Çin'in "Sincan'da toplama kamplarında fabrika kurup, Uygurları zorla çalıştırdığı" iddia edildi
Çin'in Sincan bölgesinde Müslüman Uygur Türklerini zorla tuttuğu toplama kamplarının yakınlarına yüzlerce fabrika kurup, kampta tutulan çoğunluğu kadın Uygurları bu fabrikalarda zorla çalıştırdığı öne sürüldü.
- 29.12.2020 11:32 WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak
Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp, yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda desteklenmeyecek. iPhone 4 ve bazı eski Android telefonları kullananlar sohbetlerine ve içeriklerine erişimi kaybedecek ya da sorun yaşayacak.
- 27.12.2020 10:15 Yeni yıl eğlencesi TV+'ta
TV+, yılbaşında pandemi önlemleri kapsamında ilan edilecek sokağa çıkma yasağı süresini kullanıcıları için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla tüm kanallarını ücretsiz olarak herkese açacak.
- 27.12.2020 08:16 Gal Gadot: Başarının da bedeli var
? Bu film ya da yaşadığınız deneyimler, arzularınızın gerçekleşmesine dair perspektifinizi etkiledi mi?Kendi deneyimlerime göre söyleyebileceğim kadarıyla her şeyin bir bedeli var. Başarı, ödenmesi gereken bir bedelle gelir. Başarısızlığın da bir bedeli vardır.
- 26.12.2020 11:09 Türkiye'de yatırıma hazırlanan Oppo, küresel akıllı telefon pazarının 5'inci büyük oyuncusu
Türkiye'de yatırım yapacağını duyuran Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 2020'nin 3. çeyreğinde gerçekleştirdiği 29,8 milyon satışla küresel akıllı telefon pazarında Apple'ın ardından 5'inci sırada yer alıyor.
- 26.12.2020 07:41 Bakalım en çok nelere tıkladık?
KENDİNE DİKKAT EDENLERESağlıklı yaşam uygulamaları (25.01.2020)JÜRİDilara Koçak - DiyetisyenDr. Ender Saraç -Beslenme ve diyet uzmanıErdal Kaplanseren -Teknoloji yazarıMehmet Ali Bakır -Kişisel spor antrenörüMetin Uyar -Milliyet sağlık yazarıPınar Mumcu -Koşucu, Rundamental kurucularındanŞah...
- 25.12.2020 06:22 2021'de teknoloji sektöründe neler bekleniyor?
2021'in teknoloji tarafında beklenen gelişmelerini topladık.
- 23.12.2020 21:17 LG elektrikli otomobil pazarına giriyor
Güney Kore merkezli elektronik şirketi LG, Kanada merkezli otomotiv parça üreticisi Magna International ile elektrikli otomobil parçaları üretmek için ortak bir girişim kurduklarını duyurdu.
- 23.12.2020 14:27 Volkswagen'den Apple itirafı: Rakiplerimizden daha büyük zorluk çıkaracak
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirtti.
- 23.12.2020 14:22 Elon Musk: Tesla'yı üç yıl önce Apple'a satmak istedim, Tim Cook ilgilenmedi
Dünyanın en zengin ve başarılı iş insanlarından biri sayılan Tesla kurucusu ve yöneticisi Elon Musk, üç yıl önce mali darboğazdan geçerken şirketini Apple'a satmayı düşündüğünü ama Tim Cook'un görüşmek istemediğini söyledi.
- 23.12.2020 11:08 Elon Musk'tan bomba itiraf: Apple'a Tesla'yı satın almasını önerdim
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, daha önce Apple'ın CEO'su Tim Cook'a Tesla'yı almasını önerdiğini ancak görüşmeyi bile kabul etmediğini söyledi.
- 22.12.2020 10:30 GollerCepte'den "Haber Okuma" kampanyası ile "Her gol 100 MB" hakkı
Yıl sonuna kadar Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte uygulaması içindeki "Haber Okuma" kampanyası metninde yer alan Gollercepte Instagram hesabına giren ve uygulamada 50 haber okuyan tüm kullanıcılar, 1 adet "Her Gol 100 MB" hakkı elde edecek.
- 22.12.2020 10:14 Teknosa'dan yeni yıl kampanyası
Teknosa, yeni yıla teknoloji ürünleriyle girmek ve sevdiklerini uzun ömürlü hediyelerle buluşturmak isteyenlere mağazalarında ve teknosa.com'da cazip fırsatlar ve tüm ürün gruplarında özel indirimler sunuyor.
- 21.12.2020 03:01 Suudi Arabistan ve BAE onlarca gazetecinin telefonunu hacklemiş
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail tarafından geliştirilen casus yazılımı kullanarak onlarca gazetecinin telefonunu hackledikleri iddia edildi.
- 20.12.2020 17:13 Güncellenen Peugeot 3008 ve 5008 Türkiye yollarında
Peugeot’nun SUV segmentindeki başarılı temsilcileri 3008 ve 5008 modelleri, makyajlanan versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.
- 20.12.2020 16:00 İsrail gizli servisi Mossad, Netflix gibi dijital platformları kullanarak yeni ajanlar arıyor
İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, dijital yayın kanalları üzerinden yeni eleman kazanmaya ve imajını güçlendirmeye çalışıyor. Netflix, Hulu ve Apple TV gibi platformları kullanarak ajanlar almak isteyen ve bunun için milyonlarca dolarlık yatırım yapan teşkilata eski çalışanlarından ise tepki var.
- 20.12.2020 09:49 TV+, yılbaşı için özel hediye çekilişleri gerçekleştiriyor
Türkiye'nin en sevilen televizyon platformu TV+, yeni yılda tüm kullanıcılarına özel hediye çekilişleri gerçekleştiriyor.
- 17.12.2020 14:05 Ölen eşinin hesabını dijital miras kabul ettiren yazılım mühendisi, DHA'ya konuştu
TRAFİK kazasında ölen bankacı eşi Zarife T.'nin cep telefonundaki iCloud hesaplarının, açtığı davayla Türkiye'de ilk kez 'dijital miras' sayılmasını sağlayan yazılım mühendisi M.T. (40), "Tek amacım eşime ve çocuğuma ait resim ile videolara ulaşabilmek" dedi.
- 17.12.2020 13:38 DHA YURT BÜLTENİ - 12
7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyorTUNCELİ Valiliği, 28 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonunun devam ettiğini, 509 timden oluşan 7 bin 642 personel ile 3'ü kırmızı, 1'i turuncu, 1'i de gri listede olmak üzere çok...
- 17.12.2020 11:12 Kars'ta güvenlik güçlerine eğitim verildi
Kars'ta güvenlik güçlerine aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda eğitim verildi.
- 16.12.2020 11:15 MediaMarkt'ta beklenen "Apple Günleri" başladı
MediaMarkt Türkiye, 2020 yılına veda etmeye hazırladığımız bugünlerde CLUB üyelerine özel mediamarkt.com.tr'de geçerli olan "Apple Günleri" kampanyasını başlattı.
- 16.12.2020 11:03 'Dijital Miras' kavramının önü açıldı
'Dijital Miras' kavramının önü açıldı Ölen eşinin kapatılan dijital hesabına ulaşmak için verdiği hukuk mücadelesini kazandı İsnaf Mahkemesi, yerel mahkemenin 'özel hayatın ihlali' kararı bozarak dijital verilerin miras sayılacağına hükmetti Denizli'de trafik kazasında ölen eşinin kapatılan...
- 15.12.2020 22:43 "Dijital mal varlığı" miras sayıldı
Denizli'de trafik kazasında kaybettiği eşinin bulut bilgi işlem sağlayıcısı hesabına ulaşmak için dava açan kişinin talebi üzerine, dijital mal varlığının tespitinin yapılarak terekeye dahil edilmesi gerektiğini belirten istinaf, dosyayı ilk derece mahkemesine gönderdi.
- 15.12.2020 16:07 Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hong Konglu medya patronunun hapiste tutulmasını eleştirdi
Son dakika gündem haberi: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai'nin kefalet talebinin reddedilerek Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca hapiste tutulmasını eleştirdi.
- 15.12.2020 10:13 Turkcell, "Gameventure" ile geleceğin oyun yazılımcılarını yetiştirecek
Turkcell, Türkiye oyun pazarının gelişmesi ve istihdama katkı amacıyla yerli yazılımcıları destekleyecek "Gameventure" programını başlatıyor.
- 12.12.2020 16:13 Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi
HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.
- 11.12.2020 18:39 Son dakika haberleri | Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı Açıklaması
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasının indirilme sayısının 979 bine ulaştığını belirterek, uygulamaya destek çağrısında bulundu.
- 11.12.2020 11:17 Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai, ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı.
- 10.12.2020 16:21 Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan: "2021'de pick-up pazarında artış bekliyorum"
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, pick-up'ta özellikle daha bireysel, doğa amaçlı kullanımın ve seyahat isteğinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) birlikte arttığını belirterek, "Ticari amaçlı aslında daha halen çok potansiyel olduğunu düşünüyorum.
- 06.12.2020 15:23 TV'den "evde kal" günlerine özel kampanya
Vodafone TV, pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan müşterileri için yeni bir kampanya başlattı.
- 06.12.2020 13:10 Volkswagen ID.3 için yazılım eksikleri giderildi
Volkswagen markası, ID.
- 06.12.2020 11:33 Son dakika haberleri: MediaMarkt'ta "Şahane Cuma"nın sonuçları
Edinilen son dakika haberine göre MediaMarkt Türkiye, geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği "Şahane Cuma" indirimlerinin ardından teknolojiseverlerin tercihlerine yönelik kampanya verilerini açıkladı.
- 04.12.2020 17:08 Subaru XV makyajlandı
Subaru XV modelinde son olarak tasarım ve sürüş konforu anlamında iyileştirmeler gerçekleştirildi.
- 03.12.2020 11:47 Apple: Telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddia edilen teknoloji devine Avrupa'da 180 milyon euroluk dava açıldı
Avrupa'da bir tüketici derneği, kullanıcıları yeni modellere teşvik etmek amacıyla iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla Amerikan teknoloji devi Apple'a 180 milyon euroluk dava açacağını açıkladı.
- 03.12.2020 10:13 Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai dolandırıcılıkla suçlandı
HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai'ye dolandırıcılık suçlaması yöneltildi.
- 02.12.2020 18:05 Son dakika haberleri... Avrupa ülkelerinde Apple'a iPhone davası
Son dakika haberler: Avrupa'da bir tüketici derneği, ABD teknoloji şirketi Apple'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle dava açtı.
- 30.11.2020 15:25 İtalya'dan Apple'a 10 milyon avro ceza
İtalya Rekabet Kurumu, ABD'li teknoloji devi Apple'a akıllı telefonlarının suya dayanıklılık özelliklerine dair reklam ve promosyonlarda yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle 10 milyon avro para cezası kesti.
- 29.11.2020 20:13 Hangisi daha iyi?: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Max, Pixel 5, Mate 40 Pro
BBC Teknoloji Muhabiri Chris Fox, son çıkan dört akıllı telefonun kameralarını inceledi.
- 27.11.2020 13:28 Covid-19: ABD'de yeni cep telefonu uygulaması son 2 hafta koronavirüs taşıyanların yakınında bulunanlara uyarı gönderiyor
ABD'de bazı eyaletlerde, koronavirüs testi pozitif çıkanların yanında bulunmuş kişilere uyarı gönderen bir cep telefonu uygulaması hizmete girdi.
- 27.11.2020 11:47 Samsung'dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör
Samsung Electronics, tek bir ekranda birçok özelliği bir araya getiren Samsung Akıllı Monitörü küresel çapta satışa sundu.
- 27.11.2020 11:29 iPhone 12 ön siparişi MediaMarkt'ta
MediaMarkt, Apple'ın son model telefonları iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı.
- 26.11.2020 15:28 Baştan sona yenilenen Yaris; Toyota Plaza Kayseri'de satışa sunuldu
Toyota, tamamen yenilenen dördüncü nesil Yaris'i Türkiye pazarında satışa sundu.
- 25.11.2020 16:44 Aşkale'de KADES uygulaması
İçişleri Bakanlığının ülke genelindeki KADES uygulaması Aşkale'de yapıldı.
- 25.11.2020 11:23 Son dakika haber | KADIKÖY'DE POLİS KADES'İ TANITTI, KADINLARA KARANFİL DAĞITILDI
Edinilen son dakika gelişmesine göre KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında polis ekipleri Kadıköy'de 7 farklı noktada stant kurarak, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
- 24.11.2020 22:49 63'üncü Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı
Adaylar arasında öne çıkan isim tecrübeli yıldız Beyonce oldu.