iOS 27 CarPlay'e yenilik getirdi, bazı özellikler araca bağlı - Son Dakika
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iOS 27 CarPlay'e yenilik getirdi, bazı özellikler araca bağlı

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iOS 27 CarPlay\'e yenilik getirdi, bazı özellikler araca bağlı
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Apple'ın iOS 27 güncellemesi CarPlay için kapsamlı yenilikler sundu; özelleştirilebilir widget'lar ve gelişmiş ses denetimleri gibi işlevlere hemen erişilebiliyor. Video oynatma ve entegre rota paylaşımı gibi ileri düzey özellikler ise otomobil üreticilerinin ek yazılım desteğini bekliyor.

Apple'ın iOS 27 güncellemesi, CarPlay arayüzü için uzun süredir beklenen kapsamlı yenilikleri getirdi. Ancak güncellemeyle sunulan bazı işlevlerin çalışması yalnızca iPhone modeline değil, kullanılan aracın donanım ve yazılım desteğine de bağlı.

Kullanıcılar özelleştirilebilir widget'lar ve gelişmiş ses denetimleri gibi birçok yeniliğe hemen erişebiliyor. Video oynatma ve entegre rota paylaşımı gibi ileri düzey özellikler ise otomobil üreticilerinin ek yazılım desteği sunmasını bekliyor.

TÜM ARAÇLARDA ERİŞİLEBİLİR ÖZELLİKLER

Kaynak: Haber Merkezi
TeknolojiOtomobilYazılımAppleSon Dakika

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SON DAKİKA: iOS 27 CarPlay'e yenilik getirdi, bazı özellikler araca bağlı - Son Dakika
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