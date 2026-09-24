Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor - Son Dakika
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Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor

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Sadettin Saran pes etmedi! ABD\'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
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Fenerbahçe başkanlığından ayrılan Sadettin Saran'ın, Süper Lig yayın ihalesi için Amazon ile birlikte hareket etmeye hazırlandığı öne sürüldü. İki şirketin ortak teklif hazırladığı ve üzerinde çalışılan rakamın 400 milyon dolara ulaşabileceği belirtilirken, TFF ihaleyi 13 Ocak 2027'de gerçekleştirecek.

Türk futbolunda yeni yayın dönemi için ihale hazırlıkları sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Grup'un, dünyanın önde gelen dijital yayın platformlarından Amazon ile birlikte Süper Lig yayın hakları için teklif hazırladığı belirtildi.

AMAZON VE SARAN GRUP AYNI MASADA

Gazeteci Tahir Kum'un aktardığı bilgilere göre Amazon, Süper Lig yayın haklarını almak amacıyla Saran Grup ile birlikte çalışmalara başladı. İki şirketin, ihale şartnamesinin açıklanmasının ardından ortak teklif vermeyi planladığı ve üzerinde çalışılan teklifin yaklaşık 400 milyon dolara ulaşabileceği öne sürüldü.

Bu rakam şu aşamada kesinleşmiş bir ihale teklifi değil, hazırlanması planlanan teklifin ulaşabileceği belirtilen tutar olarak aktarılıyor.

SARAN ÖNCEKİ İHALEDE DE YER ALMIŞTI

Sadettin Saran, önceki yayın ihalesinde de Saran Grup ile sürece dahil olmuştu. Yeni ihale öncesinde ise TFF, yayın modeli, ekonomik kriterler ve teknik şartlar üzerinde çalışma yürütüyor. TFF'nin açıkladığı takvime göre Süper Lig ve 1. Lig'in yeni dönem yayın ihalesi 13 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek.

4K YAYIN VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ŞARTLARI

Yeni dönemde yayın kalitesiyle ilgili teknik kriterlerin de önem taşıması bekleniyor. Aktarılan bilgilere göre 4K yayın, yüksek görüntü çözünürlüğü, kamera sayısı ve prodüksiyon standartları gibi başlıkların ihale şartnamesinde yer alması planlanıyor. Amazon'un Prime Video platformu üzerinden farklı ülkelerde çok sayıda spor organizasyonunu yayınladığı ve futbol yayıncılığındaki faaliyetlerini genişlettiği belirtiliyor.

TFF'DEN TURKCELL TEMASI

Yayın ihalesi için TFF tarafında da çalışmalar devam ediyor. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve kulüp başkanları, yeni yayın ihalesi kapsamında 17 Eylül'de Riva'da bir araya gelmişti. Toplantıda yeni ihale dönemi için yol haritası oluşturulurken, ihale tarihinin 13 Ocak 2027 olması kararlaştırıldı.

Amerika Birleşik DevletleriTürkiye Futbol FederasyonuSaadettin SaranFenerbahçeAmazonSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • fightofgod29 fightofgod29:
    Yaparsa yine fenerbahçe yapar. Avrupada puanı fener toplar olabildiğince az hakem hatası olsun diye fener yırtınır usulsüz transfer ve sponsorluklara fener karşı durur zar zor 105 milyon dolarlık ihale imzalayınca büyük başarı sananların karşısına 400 milyon dolarlık gibi dev para kaynağı ile çıkan fener olur bu ülkede fener olmasa ne spor kalır ne ekonomi boşuna demiyoruz fenerbahçe cumhuriyeti diye. Hadi o kadar iyi niyetliydi de gs yapsaydı sonuçta yayıncı kuruluşun kankası olanlar onlar ama icraat olmadıktan sonra şakşakçılar da bir yere kadar anca lafta esip gürlerler iş ciddiye binince hiçbiri ortalıkta olmaz. 4 1 Yanıtla
    ikoyuncu.6301 ikoyuncu.6301:
    üfür üfür ipe diz... asıl tüm bunlar fener yüzünden... şampiyon olacak diye herkesi her yolu denedi sonuç yozlaşmış bir futbol ortamı. yok şöyle yaparım yok böyle yaparım hadi yapsana yayın ihalesini 500 m euro. federasyona her dediğini yaptiyor ama sadece kendini düşünen bir kulüp olduğundan her yeri batırıyor 2 2
    Celal Esen Celal Esen:
    Bi de Borsa da görsen yatırımcısı zevkten uçuyor. 0 0
  • haydar topçu haydar topçu:
    Sadettin saran fenerbahçe başkanı devam etseydi ligde liderdi 3 0 Yanıtla
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