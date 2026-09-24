Karaman'da ölü bulunan karı kocanın dairesinde AFAD kimyasal temizlik başlattı - Son Dakika
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Karaman'da ölü bulunan karı kocanın dairesinde AFAD kimyasal temizlik başlattı

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Karaman\'da ölü bulunan karı kocanın dairesinde AFAD kimyasal temizlik başlattı
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Karaman'da evinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri çıkarıldıktan sonra AFAD, kimyasal madde şüphesi bulunan dairede temizlik başlattı. Çiftin küçük kızının, annesine ulaşamayınca annesinin yaklaşık 2 hafta önce ayrıldığı iş yerine giderek ağlayıp yardım istediği öğrenildi.

Karaman'da Namık Özcan (53) ile eşi Fatma Özcan'ın (45) evlerinde ölü bulunmasının ardından AFAD ekipleri, kimyasal madde şüphesi bulunan dairede temizlik çalışması başlattı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntıda, çiftin küçük kızının annesine ulaşamayınca ağlayarak annesinin daha önce çalıştığı iş yerine gittiği öğrenildi.

Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı binanın 3. katında dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Namık Özcan ile eşi Fatma Özcan çocuklarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler tarafından ölü bulundu.

Karaman'da ölü bulunan karı kocanın dairesinde AFAD kimyasal temizlik başlattı

AFAD EKİPLERİ DAİREDE TEMİZLİK BAŞLATTI

Dairede kimyasal madde bulunduğuna ilişkin not tespit edilmesinin ardından AFAD ekipleri özel koruyucu kıyafetlerle binaya girdi. Cenazelerin çıkarılmasının ardından ekipler, kimyasal madde şüphesi nedeniyle dairede temizlik çalışmasına başladı.

Karaman'da ölü bulunan karı kocanın dairesinde AFAD kimyasal temizlik başlattı

KÜÇÜK KIZ ANNESİNİ BULMAK İÇİN İŞ YERİNE GİTTİ

Üç çocukları olduğu öğrenilen çiftin küçük kızının, olay günü öğle arasında okuldan çıktıktan sonra annesine ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Telefonla annesine ulaşamayan çocuk, Fatma Özcan'ın yaklaşık iki hafta öncesine kadar çalıştığı iş yerine gitti.

İş yeri çalışanı İsa İçel, küçük kızın ağlayarak yanlarına geldiğini belirterek, çocuğun karnını doyurduklarını ve yeniden okuluna gönderdiklerini söyledi. İçel, daha sonra kendilerinin de Fatma Özcan'a ulaşmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını, polis ekiplerinin gelmesiyle olayı öğrendiklerini anlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaKaramanGüncelOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da ölü bulunan karı kocanın dairesinde AFAD kimyasal temizlik başlattı - Son Dakika
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