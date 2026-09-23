Mudanya'da 51 yaşındaki kadın, kadavradan böbrek nakliyle 18 yıldır sağlıklı yaşıyor - Son Dakika
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Mudanya'da 51 yaşındaki kadın, kadavradan böbrek nakliyle 18 yıldır sağlıklı yaşıyor

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Mudanya\'da 51 yaşındaki kadın, kadavradan böbrek nakliyle 18 yıldır sağlıklı yaşıyor
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Bursa Mudanya'da yaşayan 51 yaşındaki kadın, 6 yıllık tedavinin ardından Şubat 2008'de kadavradan böbrek nakli oldu. Nakil sayesinde 18 yıldır sağlıkla yaşayan kadın, Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde hastalara destek oluyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Kader Erden, kadavradan böbrek nakliyle 18 yıldır sağlıkla hayatına devam ediyor.

Yüksek tansiyon şikayetiyle 2002 yılında hastaneye başvuran Kader Erden, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendi.

Erden, 6 yıllık ilaç ve diyaliz tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesinde yapılan kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Uzun yıllardır hayatına sağlıkla devam eden Erden, Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde diğer böbrek hastalarına destek oluyor.

"Nakil olduktan sonra hiçbir sıkıntım yok, çok şükür"

Kader Erden, AA muhabirine, böbrek yetmezliği olduğunu öğrenene kadar 17 yıl tekstil sektöründe çalıştığını anlattı.

Hastalığını 2002 yılına kadar bilmediğini belirten Erden, bu durumu tansiyonunun yükselmesiyle gittiği hastanede öğrendiğini söyledi.

Erden, zor süreçlerden geçtiğini, çalışmayı ve sosyalleşmeyi çok sevdiğini, bu nedenle haftanın 3 günü diyalize girmenin kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Ailesiyle doku uyumu olmaması nedeniyle nakil için büyükşehirlerdeki hastanelere başvurduğunu ifade eden Erden, "Kadavraya çağrıldığımda çok mutlu oldum. Daha önce 3 kere çağrılmıştım, olmamıştı. Boynu bükük geri dönmüştüm. Akabinde Şubat 2008'de nakil oldum. Allah onlardan razı olsun, gerçekten bir aile gibi ilgilendiler. O yıllarda nakil o kadar yaygın değildi. Bu benim için çok büyük bir şeydi." diye konuştu.

Erden, diyalizin zor bir süreç olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Organ bağışının önemini yaşamadan bilmemiz lazım. Hepimizin bilinçli olması gerekiyor. Diyalize girerken haftanın 3 günü yoktu ama nakil olduktan sonra hiçbir sıkıntım yok, çok şükür. İlaçlarımı, suyumu düzgün içiyorum ve herkes gibi normal hayatıma devam ediyorum. Aktif biriyimdir. Nakil olduktan sonra herkes normal sağlıklı hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor. Organ bağışında bulunan aileyle de iletişim halindeyim. Onlar gerçekten çok zor bir karar verdiler. Benim yaşlarımda oğullarını kaybettiler. O kararı vermek çok zor. Birden fazla kişinin hayatına dokundular. Bana göre bu çok büyük bir iyilik. Sadece benim dualarım değil, ailemin, beni sevenlerin duaları. Allah onlardan bin kere razı olsun. Onlarla da görüşüyoruz. Onlar da benim ikinci ailem. Kesinlikle haklarını ödeyemem. Bugün bol bol su içiyorsam onların sayesinde."

"Hastalara manevi ve maddi destek sunmak için çalışmalar yürütüyoruz"

Erden, nakilden sonra diğer hastalara yardımcı olmak için Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde görev almaya başladığını aktardı.

Derneğin kadın kolları başkanı olduğunu belirten Erden, şunları kaydetti:

"Amacımız, böbrek hastalarının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için toplumsal desteği artırmak, iletişim ağlarını güçlendirmek ve bu alanda farkındalık yaratmaktır. Derneğimiz, kronik böbrek yetmezliği hastalarının yalnızca tedavi süreçlerinde değil, aynı zamanda sosyal hayatlarında da önemli bir destek sunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, hastalarımızın bir çatı altında toplanmasını sağlamak, haklarını savunmak, onlara manevi ve maddi destek sunmak için çalışmalar yürütüyoruz. Geleceğe nefes olmak için düzenlenen ağaç dikme etkinliklerinden, sanatı ve estetiği buluşturan fotoğraf etkinliklerine kadar birçok alanda aktif rol alıyoruz."

Kader Erden, kronik böbrek yetmezliği hastaları ve yakınları için hayatı daha anlamlı kılmak ve sosyal destek sağlamayı hedeflediklerini anlatarak, "Bu amaç doğrultusunda hem hastalar hem de yakınları için bir dayanışma ağı oluşturmayı, bilgi paylaşımını artırmayı ve birbirlerine moral kaynağı olmak için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
MudanyaBöbrekSağlıkBursaYaşamSon Dakika

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