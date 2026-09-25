Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor - Son Dakika
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Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

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Vedat Muriqi\'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA\'nın kararı bekleniyor
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Kosova, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni Vedat Muriqi'nin 83. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golün ardından eski UÇK yöneticilerine destek mesajı taşıyan tişörtü gösteren Fenerbahçeli futbolcunun hareketinin ardından gözler UEFA'ya çevrildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kosova'ya 3 puanı getiren isim ise Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi oldu. 83. dakikada fileleri havalandıran tecrübeli golcü, karşılaşmanın skorunu belirledi. Muriqi'nin golün ardından yaptığı kutlama ise maçın önüne geçti.

GOLÜN ARDINDAN TİŞÖRTÜ GÖSTERDİ

Vedat Muriqi, attığı golün ardından tribünlerin önüne giderek üzerinde Arnavutça "Drejtësi për Çlirimtarët" ifadesinin bulunduğu tişörtü gösterdi. İfade Türkçede "Kurtarıcılar için adalet" anlamına geliyor.

Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

Mesajın, Lahey'deki Kosova Uzman Odaları tarafından yargılanan eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) yöneticilerine destek amacı taşıdığı belirtildi. Karşılaşmanın ardından Kosovalı diğer futbolcular da aynı mesajın bulunduğu tişörtlerle tribünlerin karşısına çıktı.

ESKİ UÇK YÖNETİCİLERİNE 81 YIL HAPİS CEZASI

Kosova Uzman Odaları, 16 Eylül'de eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi hakkındaki ilk derece kararını açıklamıştı. Mahkeme dört ismi yasa dışı veya keyfi gözaltı ve tutuklama, zalimane muamele, işkence ve cinayet kapsamındaki savaş suçlarından suçlu buldu. Thaçi ve Krasniqi 25'er, Veseli 18, Selimi ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece dört isme verilen cezaların toplamı 81 yıl oldu. Mahkeme, sanıkların insanlığa karşı suçlardan ise suçlu bulunmadığını açıkladı.

Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

GÖZLER UEFA'YA ÇEVRİLDİ

Muriqi'nin karşılaşma sırasında siyasi içerikli olarak değerlendirilebilecek bir mesaj göstermesi, olası bir disiplin sürecini gündeme getirdi. Ancak şu ana kadar UEFA tarafından Vedat Muriqi hakkında soruşturma açıldığına veya ceza verileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle futbolcunun kesin olarak ceza alacağını söylemek için henüz erken. Kosova'nın galibiyet golünü atan Muriqi'nin hareketiyle ilgili UEFA'nın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

İrlanda CumhuriyetiVedat MuriqiVedat MuriçKosovaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Omur Buko Omur Buko:
    Helal Muriç adamsın. bosnaklara arnavutlara yapılan zulüm soykırıma dünya gözlerini kapadı. Türkiye bile Araplara yardım ettiği kadar kendi soydaslarina yardım etmedi 3 1 Yanıtla
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