Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi - Son Dakika
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Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi

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Rostov\'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
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Rostov Valisi Slyusar, İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'nin faaliyetlerine geçici ara verdiğini, incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Saldırıda 6 ilçede yaklaşık 50 İHA etkisiz hale getirilirken, Rusya'da akaryakıt sorunu yeniden derinleşti.

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi, insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar görmesinin ardından faaliyetlerine geçici olarak ara verdi. Bölge yönetimi, saldırının ardından tesiste incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

RAFİNERİDE FAALİYETLER DURDU

Rostov Valisi Yuriy Slyusar, gece saatlerinde bölgeye düzenlenen İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Slyusar'ın aktardığına göre saldırı sırasında Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi hasar gördü.

Tesiste meydana gelen hasarın ardından rafinerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Slyusar, bölgede yaralanma veya başka bir hasara ilişkin kendilerine bilgi ulaşmadığını, ekiplerin incelemelerine devam ettiğini belirtti.

Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi, daha önce de İHA saldırılarının hedefi olmuştu. Tesis, 25 Ağustos'taki saldırının ardından da geçici olarak faaliyetlerini durdurmuştu. Rostov yönetimi o dönemde bölgeye yaklaşık 30 İHA ile saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. ???

RUSYA'NIN PETROL TESİSLERİ HEDEFTE

Rusya'nın petrol altyapısına yönelik İHA saldırıları son dönemde yoğunlaştı. Son olarak 24 Eylül gecesi Rostov bölgesindeki bir petrol deposunun idari binaları İHA parçalarının düşmesi sonucu hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı ise aynı gece farklı bölgelerde toplam 40 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Meduza

Petrol rafinerilerine yönelik saldırılar, dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden Rusya'da akaryakıt arzına ilişkin gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oluyor.

Kaynak: AA
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