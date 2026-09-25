Azerbaycanlı temsilci, boş salona konuşan Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik geniş çaplı protesto düzenlenirken, Azerbaycan temsilcisinin salondaki tutumu dikkat çekti. Birçok diplomatın Gazze'deki soykırıma tepki olarak salonu terk etmesine rağmen Azerbaycan delegasyonu oturmaya devam etti.

BİRÇOK TEMSİLCİ AYRILDI AMA...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin temsilcileri protesto amacıyla salondan ayrıldı ve yuhalama sesleri yükseldi. Temsilcilerin topluca salonu boşaltmasıyla sıralar boş kalırken, Azerbaycan temsilcisi koltuğunda oturmayı sürdürdü.

BAE VE YUNANİSTAN DA SALONDA KALDI

Netanyahu'nun protestocu diplomatlara "Korkaklar" diyerek boş koltuklara hitap ettiği kurulda, Azerbaycan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yunanistan delegasyonları da salonda kalmayı tercih eden taraflar oldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ise Genel Kurul marjında Netanyahu ile ayrıca baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.