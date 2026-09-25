Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü - Son Dakika
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Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü

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Bir Trabzonspor taraftarı, Mohamed Salah'ın yaylada oturduğu taşı görmek için 1200 kilometre yol geldi. Taşın yanına gelen taraftar, “Böyle büyük bir dünya yıldızı buraya oturmuş. Ben buraya popomu koyup oturamam, ancak bu taşı öperim” diyerek taşı öptü.

Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'a yönelik taraftar ilgisi dikkat çeken bir görüntüye sahne oldu. Bir bordo-mavili taraftar, Salah'ın daha önce çıktığı yaylada oturduğu taşı görmek için 1200 kilometre yol katettiğini söyledi.

"BU TAŞI ANCAK ÖPERİM"

Salah'ın oturduğu belirtilen taşın yanına gelen taraftar, yıldız futbolcuya duyduğu hayranlığı, "Böyle büyük bir dünya yıldızı buraya oturmuş. Ben buraya popomu koyup oturamam, ancak bu taşı öperim" ifadeleriyle dile getirdi. Ardından taşı öpen taraftar, "1200 kilometre yol geldim burayı görmek için" dedi.

Muhammed SalahMohamed SalahTrabzonsporDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sinan Cantosun Sinan Cantosun:
    Allah Akıl fikir versin,, Böyle dengesiz insanlar a,O taşı putlaştırıp öpecegine git Anne ve babanın Ayaklarını öp Cennet e gidersin 10 0 Yanıtla
  • zeki zeki:
    şu karadenizliler ciddi ciddi hamsi kafalıymış:))) 2 0 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Aziz nesin boş konuşmamış 2 0 Yanıtla
  • Ergün Öz Ergün Öz:
    hayır bu bir aptallık adamı ilahlaştırdılar 0 0 Yanıtla
  • Cafer Kirmacioglu Cafer Kirmacioglu:
    iyiki taşın üstüne oturmuş ya başka bir şeyin üstüme otursaydı ne olurdu acaba 0 0 Yanıtla
    Serkan Seyit Serkan Seyit:
    Çocuğu olmazdı 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü - Son Dakika
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