İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı - Son Dakika
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İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı

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İstanbul’da sokak ortasında korku dolu anlar yaşandı. Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde ilkokul öğrencisi iki kız çocuğu, ellerinde çantalarıyla okuldan eve dönerken eli bıçaklı şüpheli bir şahıs tarafından adım adım takip edildi. Durumu fark eden ve dehşete düşen küçük çocuklar, çareyi yol üstündeki bir bakkala sığınmakta buldu.

İstanbul Zeytinburnu’nda okul çıkışı evlerine dönmeye çalışan ilkokul öğrencisi iki kız çocuğu, ellerinde çantalarıyla yürürken eli bıçaklı bir şahıs tarafından adım adım takip edildi. Durumu fark ederek dehşete düşen küçük çocuklar, çareyi yakındaki bir bakkala sığınmakta buldu. Esnafı gören şüpheli ise hızla kaçarak izini kaybettirdi.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ KORKUDAN BAKKALA SIĞINDI

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, okuldan çıkan iki ilkokul öğrencisi kız çocuğu, kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarından şüpheli bir kişinin geldiğini fark etti. Şahsın elinde bıçak olduğunu gören ve büyük panik yaşayan küçük çocuklar, çığlık çığlığa yol üstündeki bir bakkal dükkanına koşarak sığındı.

ESNAFI GÖRÜNCE HIZLA KAÇTI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan korku dolu anlarda, ellerinde çantalarıyla koşan ilkokul öğrencilerinin hızla dükkana girmesinden sonra şüphelinin takibini bir süre daha sürdürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Eli bıçaklı saldırgan çevredeki esnafı ve vatandaşları fark edip, yakalanacağını anlayınca sokak boyunca koşarak gözden kayboldu.

Mahallede büyük tedirginliğe yol açan olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan emniyet güçleri, ilkokul öğrencilerini hedef alan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

ZeytinburnuİstanbulGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • mücahid mücahid:
    Akıl hastaları serbest gezmeli mi caddelerde??? 4 0 Yanıtla
  • Mesut Sahbudak Mesut Sahbudak:
    Allah kahretsin artık oğlumu ben okula göndermekten korkuyorum Geçen gün bana baba bizim okulda basarlarsa ne olacak diye söyledi Bu Okul çevresinde ne bir polis ne bir güvenlik önlemi hiçbir şey yok anlaşılan polis veremiyorsunuz devlet olarak Madem öyle her okulun önüne iki tane güvenlik koyun yetki de verin GBT yapma yetkisi de verin silah da koyun beline bu işin önüne geçin çocuklarımız okula gidip gelemiyor rahat 3 sınıfa giden oğlum ya Okulu basarlarsa korkusuyla okula gidip geliyor 0 0 Yanıtla
  • Tekin Hazırcı Tekin Hazırcı:
    bu neya pes halk tamamen bunalımda 0 0 Yanıtla
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