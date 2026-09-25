Marmara\'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartlarına ilişkin güncel meteorolojik değerlendirmesini paylaştı. Yapılan son incelemelere göre, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yağışların hafta sonundan itibaren kademeli olarak artması ve önümüzdeki hafta boyunca kent genelinde etkili olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR PAZAR AKŞAMI ŞİDDETLENECEK

AKOM'un tahminlerine göre, cumartesi günü yerel geçişler şeklinde görülecek yağışlar, pazar günü saat 18.00 itibarıyla etkisini artıracak. İl genelinde yayılacak yağışlı havanın, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği belirtiliyor.

POYRAZLA SICAKLIK 15 DERECEYE KADAR İNECEK

Rüzgarın, cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Poyrazın sert esmesiyle birlikte halihazırda 22-24 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 15-18 derece civarına gerileyerek mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.