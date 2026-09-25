AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek... - Son Dakika
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AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...

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Emekli derneklerinin emekli memurların seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlediği eylem öncesinde, emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Gazi Üniversitesi Acil Servisi'ni ziyaret eden İYİ Partili Çömez, emekli polis memurunun sağlık durumunun "son derece ciddi ve kritik olduğunu" belirterek, "Hayata döndürmek için büyük bir mücadele içerisindeler" dedi.

Emekli derneklerinin emekli memurların seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlediği eylem öncesinde, emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi intihar girişiminde bulundu. 

Boynunda Türk bayrağı ve elinde döviz bulunan emekli polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Gazi Üniversitesi Acil Servisi'ni ziyaret eden İYİ Partili Çömez, emekli polis memurunun sağlık durumunun "son derece ciddi ve kritik olduğunu" belirterek, "Hayata döndürmek için büyük bir mücadele içerisindeler" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Emekli dernekleri, emekli memurların seyyanen zam talebini dile getirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi'nin karşısında bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis

EMEKLİ POLİS MEMURU, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Sendikaları temsilen bir avukat Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe teslimi sonrasında yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir erkek intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan emekli polis memurunun, yanındakilere "Geçinemiyorum" dediği iddia edildi.

Boynunda Türk bayrağı ve elinde döviz taşıyan emekli polis memurunun intihar girişiminden sonra ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, emekliye ilk müdahalede bulundu.

AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis

Gazi Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırılan emeklinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emeklinin hastaneye kaldırılmasının ardından yapılması planlanan kapsamlı basın açıklaması ertelendi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 60 yaşındaki emekli polis memurunu tedavisinin sürdüğü Gazi Üniversitesi Acil Servisi'nde ziyaret etti. 

Çömez, emekli polis memurunun sağlık durumunun "son derece ciddi ve kritik olduğunu" belirterek, "Hayata döndürmek için büyük bir mücadele içerisindeler" dedi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Türkiye yaklaşık 9 ülkeye maddi yardım yaparken kendi vatandaşlarına zulüm ediyor. Sma lı çocukları için vatandaşını dinlendiren ülke mi olur? 32 2 Yanıtla
  • Korhan KAYHAN Korhan KAYHAN:
    Kendi vatandaşını kimin umrunda herkes koltuk,para derdinde 30 2 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Yabancı vatandaşa verilen değer, kendi öz evladına verilmemiş bir dönem yaşıyoruz 27 2 Yanıtla
  • nameless nameless nameless nameless:
    Hükümet vatandaşa kulaklarını ve gözünü kapatmış durumda asgari ücret ve emekli maaşları ev kirası altında kaldı. Dünyada örneği yok. Bu gidiş hiç iyi değil. 22 3 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    her fırsatta Suriye gaz deneniyor emekliler düşünülmüyor kardeşim emek'te bu memleketi vatandaşı değil mi 21 2 Yanıtla
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