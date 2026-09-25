Netanyahu New York Belediye Başkanı Mamdani\'yi de unutmadı: Yazıklar olsun size

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi de hedef aldı. Netanyahu, daha önce kendisini “savaş suçlusu” olarak nitelendiren ve hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emrinin uygulanması gerektiğini savunan Mamdani’ye kürsüden yanıt verdi. Netanyahu, Mamdani’yi Hamas’a destek vermekle suçlarken, çevresindeki bazı isimler üzerinden de eleştiriler yöneltti.

MAMDANİ, NETANYAHU’NUN TUTUKLANMASINI İSTEMİŞTİ

Netanyahu ile Mamdani arasındaki gerilim, İsrail Başbakanı’nın New York’a yapacağı ziyaret öncesinde büyümüştü. Mamdani, Netanyahu’nun BM Genel Kurulu için New York’a gelmesi halinde UCM’nin tutuklama kararının uygulanması gerektiğini savunmuştu.

Mamdani daha sonra New York yönetiminin Netanyahu hakkındaki kararı bağımsız şekilde uygulayacak hukuki yetkiye sahip olmadığını kabul ederek ABD federal hükümetine çağrı yapmıştı. Mamdani, Netanyahu’yu “savaş suçlusu” ve Filistinlilere yönelik “soykırımın mimarı” olarak nitelendirmişti. İsrail yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.

NETANYAHU’DAN MAMDANİ’YE: BENİ SUSTURAMAZSIN

Netanyahu, BM konuşmasından önce de Mamdani’ye yanıt vereceğinin işaretini vermişti. İsrail Başbakanı, konuşmasında New York Belediye Başkanı’na doğrudan seslenerek, “Beni susturamazsın. Gerçeği susturamazsın” ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca Mamdani’nin Hamas yanlısı isimlerle ilişki kurduğunu öne sürdü.

HASAN PİKER ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Netanyahu, Mamdani’nin çevresindeki isimlere de değinerek özellikle internet yayıncısı Hasan Piker’i gündeme getirdi.

Netanyahu, “Hamas’ı desteklemekten hüküm giymiş suçluları övüyorsunuz. ‘Amerika 11 Eylül’ü hak etti’ diyen Hasan Piker gibi insanları dost ediniyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca Piker’in sözlerine atıfta bulunarak, “‘Amerika 11 Eylül’ü hak etti’... Ne harika dostlarınız var böyle!” dedi.

Mamdani’nin İsrail ve Filistin meselesindeki tutumu daha önce de tartışma konusu olmuştu. Mamdani, İsrail’e yönelik Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketini desteklediğini açıklamış, İsrail hükümetinin Gazze politikalarını sert biçimde eleştirmişti.

“YAZIKLAR OLSUN SİZE”

Netanyahu, Mamdani’nin İsrail ve İsrail askerleri hakkındaki açıklamalarına da tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı, “Ülkem veya cesur askerlerimiz hakkında bu yalanları yayan herkese, ister bu salonda otursunlar ister New York’un antisemitik belediye başkanının ofisinde, şunu söylüyorum: Yazıklar olsun size. Gerçekleri çarpıttığınız için yazıklar olsun” dedi.

Netanyahu ayrıca Mamdani’yi antisemitizmle suçladı ve New York’taki Yahudilerin kendilerini güvende hissetmediğini ileri sürdü. Bu suçlamalar Netanyahu’nun açıklamaları olarak aktarılırken, Mamdani geçmişte antisemitizm suçlamalarını reddetmiş ve Yahudilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini savunan açıklamalar da yapmıştı.

MAMDANİ HEMEN YANIT VERDİ

Netanyahu’nun BM konuşmasının ardından Mamdani de açıklama yaptı. New York Belediye Başkanı, Netanyahu’nun konuşmasındaki suçlamaları reddederek İsrail Başbakanı’nın kendisine yönelik sözlerini eleştirdi.

Mamdani, Netanyahu’nun konuşmasında “temelsiz yalanları” tekrarladığını savunurken, UCM’nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine de yeniden atıfta bulundu.

FİLİSTİNLİLERİ AĞIRLADIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

New York Belediye Başkanı Mamdani ayrıca, Netanyahu’nun konuşma yaptığı sırada Filistinli ailelerle bir araya geldiği görüntüleri de paylaştı.

Filistin’den gelen aileleri belediye başkanlığı konutu Gracie Mansion’da ağırladığı anlara ilişkin bir video yayınlayan Mamdani paylaşımında, “Dün gece, Gazze’den Filistinli ailelerle birlikte Gracie Mansion’da bir zeytin ağacı diktim. Barış, geleceğimiz olsun” ifadelerini kullandı.