İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu - Son Dakika
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İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

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İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
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Yahşihan Belediyesi’ndeki dev yolsuzluk soruşturmasında imar usulsüzlüklerinin merkezinde yer alan U.B.'nin ev ve araçlarının yanı sıra Bodrum’daki lüks yatına da el konuldu. Operasyonda eski belediye başkanlarının evlerinden deste deste para çıkarken 31 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktardaki nakit paraya ve lüks mal varlıklarına el konuldu.

POLİSLER SAY SAY BİTİREMEDİ 

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen aramalarda çarpıcı bulgulara ulaşıldı. AK Partili eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar emniyet mensupları tarafından sayılarak adli emanete alındı. 

İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

GAZETECİDEN DOLAR ÇIKTI

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteci Özlem Özcan’ın evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda Amerikan doları bulunduğu öğrenildi.

İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

LÜKS ARABALAR VE YAZLIK 

Yolsuzluk soruşturmasının odağındaki isimler için mali tedbirler en üst seviyeden uygulandı. İki eski belediye başkanı Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile imar yolsuzluğunun merkezinde yer aldığı belirtilen U.B.'nin ev ve araçlarına el konuldu. 

İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

Soruşturma kapsamında U.B.'ye ait olduğu tespit edilen Bodrum'daki lüks yata da el konulma tedbiri uygulandığı bildirildi. 

İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
BodrumGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yasar Akyuz Yasar Akyuz:
    hırsız kimse siyasetine bakılmadan gereği yapılsın 17 0 Yanıtla
  • Davut Cirak Davut Cirak:
    Parti gözetmeksizin devam etsin operasyonlar, akın gürlek adamın kralısın sen 6 1 Yanıtla
  • nedimbiceryen34 nedimbiceryen34:
    reis işini bilir 4 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Devletin malını kim dömürüyorsa vatan hainidir, Rüşvet alan da veren de melundur. 5 0 Yanıtla
  • Gencer Guney Gencer Guney:
    hangi partiden olduğunu yazmamışsın, CHP olsa büyük punto ile başlığa yazarsınız ,"CHP başkanın evinde paralar" diye, objektif tarafsız olamıyorsunuz, hırsız her yerde ahlaksız. 1 2 Yanıtla
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