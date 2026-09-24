İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktardaki nakit paraya ve lüks mal varlıklarına el konuldu.

POLİSLER SAY SAY BİTİREMEDİ

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen aramalarda çarpıcı bulgulara ulaşıldı. AK Partili eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar emniyet mensupları tarafından sayılarak adli emanete alındı.

GAZETECİDEN DOLAR ÇIKTI

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteci Özlem Özcan’ın evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda Amerikan doları bulunduğu öğrenildi.

LÜKS ARABALAR VE YAZLIK

Yolsuzluk soruşturmasının odağındaki isimler için mali tedbirler en üst seviyeden uygulandı. İki eski belediye başkanı Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile imar yolsuzluğunun merkezinde yer aldığı belirtilen U.B.'nin ev ve araçlarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında U.B.'ye ait olduğu tespit edilen Bodrum'daki lüks yata da el konulma tedbiri uygulandığı bildirildi.