İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yahşihan Belediyesi’ndeki dev yolsuzluk soruşturmasında imar usulsüzlüklerinin merkezinde yer alan U.B.'nin ev ve araçlarının yanı sıra Bodrum’daki lüks yatına da el konuldu. Operasyonda eski belediye başkanlarının evlerinden deste deste para çıkarken 31 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktardaki nakit paraya ve lüks mal varlıklarına el konuldu.
POLİSLER SAY SAY BİTİREMEDİ
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen aramalarda çarpıcı bulgulara ulaşıldı. AK Partili eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar emniyet mensupları tarafından sayılarak adli emanete alındı.
GAZETECİDEN DOLAR ÇIKTI
Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteci Özlem Özcan’ın evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda Amerikan doları bulunduğu öğrenildi.
LÜKS ARABALAR VE YAZLIK
Yolsuzluk soruşturmasının odağındaki isimler için mali tedbirler en üst seviyeden uygulandı. İki eski belediye başkanı Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile imar yolsuzluğunun merkezinde yer aldığı belirtilen U.B.'nin ev ve araçlarına el konuldu.
Soruşturma kapsamında U.B.'ye ait olduğu tespit edilen Bodrum'daki lüks yata da el konulma tedbiri uygulandığı bildirildi.
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