Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler ve yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"FİNANSAL SİSTEMİMİZE YÖNELİK BİR RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yaşananların sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında ve belli sayıdaki fonda ortaya çıkan bir sorun olduğunu belirten Erdoğan, bunun finansal sistem veya Türkiye ekonomisine yönelik bir tehdit olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur." ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUĞU OLAN KİM VARSA HESAP SORULACAKTIR"

İlgili kurumların ve yargının sürecin üzerine kararlılıkla gittiğini belirten Erdoğan, soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Erdoğan, "Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı; bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim: Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur." dedi.

"HANGİ TEDBİRLERE İHTİYAÇ DUYULUYORSA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği şeffaf ve hassas biçimde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu konuda ilgili kurumlara gerekli talimatların verildiğini söyledi.

Erdoğan, benzer bir problemin yeniden yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil ihtiyaç duyulan tüm tedbirlerin hayata geçirileceğini belirterek, "Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

SPK, 23 Eylül'de yaptığı açıklamada, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiğini ve söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının MKK kayıtlarına göre 455 bin 758 olduğunu açıklamıştı.