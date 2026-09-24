Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen iki özel jete ve Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen bir lüks yata el konuldu. El konulan jetler ile yatın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL tutarında olduğu değerlendiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturma kapsamında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen özel jetler ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen lüks yata yönelik işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında "TC-YRZ" kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve "TC-TRA" kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi 2 özel jete el konuldu. Ayrıca, "LORETA" isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yat da soruşturma kapsamında el konulan varlıklar arasında yer aldı.

Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu

TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

El konulan 2 özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında söz konusu varlıklara ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Emre Tezmen

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına karar verilmişti. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.

Böylece, soruşturmada tutuklananların sayısı 26'ya ulaşmıştı.

İstanbulGündemGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • etem karatas etem karatas:
    yazdığımı yayılamıyorsunuz sizin gibi haber kanalına nalet olsun 1 0 Yanıtla
  • Gökhan durukan Gökhan durukan:
    Bu insanlar için bu miktarlar sadaka parası,elinin kiri yani 1 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    koyun koyun küçük yatırımcıyada koydunuz bu borsa o gün kapanması lazımdı 0 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Bunlara göz yumanlar babalarınin hatırı için göz yummamistir. Benim memurum işini çok iyi biliyor dur 0 0 Yanıtla
  • Mavi Grup Mavi Grup:
    Bilinen miktar 1 trilyon lira ki asla doğru bilgiyi vermezler en az 3 trilyondur bu miktar... ve bu miktarın 1-2 milyarına karşılık mala el koymuşlar yarın birgün mağduriyet hakkı deyip uçak ve yata kira parası biçip geri öderler... 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüslerde yeni dönem Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza Otobüslerde yeni dönem! Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza
Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
Burdur’da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı Burdur'da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi! Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı
Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı kazanan 1,2 milyon sterlin verdi Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi
Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi Eşi bile tanıyamadı Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı
Zelenski açıkladı: Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Zelenski açıkladı: Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
Malatya’da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa’ya mektup yazd Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa'ya mektup yazd
19:27
Zidane’dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
Zidane'dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
19:14
İmzayı attı Dünyaca ünlü Alaba’dan 34 yaşında sürpriz transfer
İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer
19:09
Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor Okan Buruk’tan ezber bozan karar
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar
19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan F-35 için ABD’ye net mesaj: Adım bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 için ABD'ye net mesaj: Adım bekliyoruz
18:20
Şi, Beyaz Saray’da Trump’a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
Şi, Beyaz Saray'da Trump'a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz
18:08
Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Donald Trump’ın eski avukatıyla evleniyor
Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Donald Trump'ın eski avukatıyla evleniyor
18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum
17:51
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 19:35:18. #7.12#
SON DAKİKA: Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei