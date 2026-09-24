Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi

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Fenerbahçe\'ye Asensio müjdesi
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Sakatlığı nedeniyle son 5 resmi maçı kaçıran Marco Asensio'nun milli ara sonrası Çaykur Rizespor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan İspanyol yıldız Marco Asensio’nun sahalara dönüşü için geri sayım başladı.

RİZESPOR MAÇINDA SAHALARA DÖNÜYOR.

Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından takımdan bir süre ayrı kalan ve son 5 resmi maçta oynayamayan tecrübeli hücum oyuncusunun, önümüzdeki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla formasına kavuşmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi

EYÜPSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEDİ

22 Ağustos’taki Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Asensio, 28 günlük aranın ardından Eyüpspor maçıyla birlikte ilk kez kadroya dahil edildi. Teknik Direktör İsmail Kartal, oyunun gidişatına göre yıldız futbolcuya son 20 dakikada şans vermeyi planlasa da karşılaşmanın erken farka gitmesi sebebiyle İspanyol oyuncuyu riske etmemeyi tercih etti. tecrübeli hücum oyuncusunun, milli aranın ardından oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla formasına kavuşması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi

SEZON PERFORMANSI

Sakatlık öncesinde sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 7 resmi maçta 1 gol atan İspanyol yıldız, 1 golün de asistini yaptı.

Marco AsensioFenerbahçeRizesporFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Han Han:
    arap " yoo olmaz, kerem le irfancan var, asensio ya gerek yok" 0 0 Yanıtla
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