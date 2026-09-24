Yalova'da deniz üzerinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasına 5 dakika yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da deniz üzerinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasına 5 dakika yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova\'da deniz üzerinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasına 5 dakika yansıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova semalarında deniz üzerinde oluşan hortum, sabah saatlerinde çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Huni biçiminde deniz yüzeyine doğru ilerleyen hortum, arka plandaki deniz ve gemilerle yaklaşık 5 dakika net şekilde görüntülendi.

İstanbul'dan sabah saatlerinde Yalova semalarında oluşan hortum görüntülendi. Denizin üzerinde oluştuğu görülen hortum, bir süre gökyüzünde huni şeklinde ilerlerken çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde koyu renkli bulut tabakasının altından aşağı doğru uzanan hortumun, deniz yüzeyine doğru ilerlediği görülüyor. Hortum, arka plandaki deniz ve gemilerle birlikte dikkat çekici görüntü oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hortum, kümülonimbus bulutundan aşağı doğru sarkan ve kendi dar ekseni etrafında şiddetli şekilde dönen hava kolonu olarak tanımlanıyor. Sıcak ve nemli hava ile daha soğuk hava kütlelerinin karşılaşması, atmosferde güçlü yükselici hava hareketleri ve ani basınç değişimleri oluşturabiliyor. Bu hareketlerin dönme kazanmasıyla huni şeklindeki hortum meydana gelebiliyor.

Marmara'da da zaman zaman gök gürültülü sağanaklarla birlikte hortum ve su hortumu oluşabiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su hortumlarının özellikle deniz yüzeyi üzerinde oluşabildiğini ve bazı durumlarda karadan su üzerine hareket eden hortumların da görülebildiğini belirtiyor.

Görüntülerde Yalova semalarında oluşan hortumun deniz üzerinde aşağı doğru uzanan huni biçimi yaklaşık 5 dakika boyunca net şekilde görüldü.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuHava DurumuYalovaGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı
Otel sandıkları yerin kapısı açıldı Kamboçya’da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü Otel sandıkları yerin kapısı açıldı! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
09:26
Bakan Şimşek’in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
09:04
Fon soruşturması derinleşiyor Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
08:58
Azerbaycan’dan dikkat çeken karar Okullarda başörtüsü yasağı
Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı
08:40
Fransa maçı öncesi A Milli Takım’da Orkun Kökçü şoku
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku
08:07
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı Ortalık fena karıştı
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı
07:06
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 09:45:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Yalova'da deniz üzerinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasına 5 dakika yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei