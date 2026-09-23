Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi

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Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göreve Yeni Atanan Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda kolluk teşkilatına 10 ana başlıktan oluşan güvenlik talimatı verdi. Manisa Turgutlu'daki lise saldırısına değinen Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmadığını vurgulayarak "Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göreve Yeni Atanan Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda kolluk teşkilatının üst kademesine hitap ederek çocukların ve okul çevresinin güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede 10 kritik talimat verdi. Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki lise yakınında yaşanan silahlı saldırıya değinerek konuşmasına başlayan Bakan Çiftçi, "Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir" ifadelerini kullandı.

TURGUTLU'DAKİ SALDIRI ADLİ VE İDARİ YÖNDEN İNCELENİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk olarak Manisa Turgutlu’da okul yakınında meydana gelen ve öğrencilerin yaralandığı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Çiftçi, hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlatılan adli ve idari süreçlerin büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi

EMNİYET MÜDÜRLERİNE VERİLEN 10 MADDELİK TALİMAT

Saha yönetimi ve güvenlik konseptine ilişkin yeni dönemin yol haritasını çizen Bakan Çiftçi, göreve yeni başlayan emniyet müdürlerine yönelik öncelikli sorumlulukları 10 ana başlık altında topladı:

1. Şehrin Risk Haritası Çıkarılacak

Göreve başlanılan illerde öncelikle kentin huzur ve risk analizi yapılacak, tespit edilen hassas bölgeler kesintisiz takibe alınacak.

2. Gençleri Hedef Alan Yapılara Sıfır Tolerans

Çocukları ve gençleri hedef alan her türlü suç odağı, çete ve zararlı yapılanmaya karşı tavizsiz tutum sergilenecek.

3. Sokak ve Dijital Dünya Birlikte Yönetilecek

Suçun artık sadece sahada işlenmediğini hatırlatan Bakan Çiftçi, sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık ve sanal platformlardaki illegal faaliyetlerin yakından izleneceğini belirtti. Siber, istihbarat ve operasyonel birimler koordineli çalışarak sokaktaki suçun dijital izini, sanal tehdidin ise sahadaki karşılığını takip edecek.

4. Birebir Sahada ve Mahallede Olunacak

Emniyet müdürlerinin sadece makamda değil; sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde görünür olması istendi. Vatandaşlar, muhtarlar, okul yöneticileri, esnaf ve ailelerle sürekli temas kurulacak.

Okul Güvenliğinde Özel Hassasiyet: Turgutlu'daki hadiseyi örnek gösteren Bakan Çiftçi; okul çevreleri, öğrencilerin güzergahları, metruk binalar, parklar ve şüpheli hareketliliklerin mercek altına alınacağını söyledi. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medyadaki tehditlerin ciddiyetle değerlendirilmesi; okul irtibat görevlilerinin etkinliğinin artırılarak polis varlığının belirginleştirilmesi talimatı verildi.

5. Mağdurun Yanında Devlet Şefkati Hissettirilecek

Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara karşı suçlar ve kayıp vakalarında sıfır ihmal ilkesiyle hareket edilecek. Koruma kararları yakından takip edilerek tekrar eden mağduriyetlerin önüne geçilecek. Suçluya devletin kudreti, mağdura ise merhameti gösterilecek.

6. Devletin Kudreti Hukuk ve Adaletle Gösterilecek

Suçla mücadelede kararlılık vurgulanırken, tüm yetkilerin hukuk sınırları ve mevzuat rehberliğinde kullanılacağı altı çizildi. Ölçüsüz güç kullanımına, kötü muameleye, ayrımcılığa, keyfiliğe ve kibre teşkilat içinde kesinlikle müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

7. Personele Sahip Çıkılacak ve Disiplin Korunacak

Emniyet müdürlerinin personelin çalışma şartlarını, sahadaki yükünü ve aile hayatını yakından takip etmesi gerektiği kaydedildi. Başarının takdir edileceği, hataların zamanında düzeltileceği ancak her türlü usulsüzlüğün karşısında durulacağı belirtildi.

8. Kurumlar Arası Ortak Güvenlik Aklı Kurulacak

Valilerin ortaya koyduğu güvenlik politikaları doğrultusunda kaymakamlar, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, istihbarat ve adli makamlarla kesintisiz bilgi akışı sağlanacak; güvenlik mekanizmasında boşluk bırakılmayacak.

9. Başarı Sadece Operasyon Sayısıyla Ölçülmeyecek

Yakalanan suçlu veya çökeritlen çete sayısının yanında asıl hedefin suç oranlarının düşmesi ve vatandaşın hissettiği güven duygusu olduğu ifade edildi. Başarı karnesinin temel ölçütü vatandaşın huzuru olacak.

10. Güvenlik İletişimi Şeffaf Yönetilecek

Bilgi boşluğunun dezenformasyon ve manipülasyona dönüşmesine izin verilmeyecek. Soruşturmanın gizliliği ve mahremiyet esas alınarak teyit edilmiş doğru bilgiler zamanında kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi

"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güvenlik alanında katedilen mesafeye değinen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, temel hedefin "Terörsüz Türkiye" olduğunu vurguladı. Terörün ve organize suç örgütlerinin temizlendiği şehirlerin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun teminatı olduğunu belirten Çiftçi, Turgutlu'da yaralanan öğrencilere tekrar geçmiş olsun dileklerini sunarak konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • Sedir Minder Şark Köşesi Şark Odaları İmalatı Sedir Minder Şark Köşesi Şark Odaları İmalatı:
    tek çözüm polise vur yetkisi verilmesi, her okulda polis noktası olmalı, elinde silah tüfek olan kişiye polis uyarı bile yapmadan vurma yetkisi verilmeli bu sayede okul saldırıları sorunu kökten çözülmüş olacak. 0 0 Yanıtla
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