Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda yapay zeka çağrısı: Vakti çoktan geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda yapay zeka çağrısı: Vakti çoktan geldi

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BM Genel Kurulu'nun 81. oturumunda dünya liderlerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında farklı konu başlıklarının yanı sıra yapay zekanın oluşturduğu risklere de değindi. Bu alanda uluslararası düzeyde ortak kurallar belirlenmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapay zeka için uluslararası ortak hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir. Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması için yapılan çalışmalara hız verilmesi mühimdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda dünya liderlerine hitap etti.

Konuşmasında farklı konu başlıklarının yanı sıra yapay zekanın oluşturduğu risklere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda uluslararası düzeyde ortak kurallar belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

“BM ULUSLARARASI YAPAY ZEKA SÖZLEŞMESİ'NİN HAZIRLANMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARA HIZ VERİLMESİ MÜHİMDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekanın kontrolünün giderek zorlaştığını belirterek, bu teknolojinin oluşturduğu risklere karşı uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakikati savunmak daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlike ile kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir. BM Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması için yapılan çalışmalara hız verilmesi mühimdir." ifadelerini kullandı.

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