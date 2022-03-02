Son Dakika Birleşmiş Milletler Haberleri

20:43 ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak NEW ABD hükümetinin, Kovid-19 virüsüyle mücadele için geliştirdiği bazı teknolojilerini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşacağı bildirildi.

20:42 Katar ile Ukrayna Dışişleri Bakanları, Rusya'nın başlattığı saldırıya ilişkin son gelişmeleri görüştü Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile Rusya'nın başlattığı askeri operasyona ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

20:35 UNICEF: Yemen'de sığınmacıların üçte ikisinin gelir kaynağı yok Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki sığınmacıların üçte ikisinin herhangi bir gelir kaynağının olmadığını duyurdu.

20:10 Türkiye'den uluslararası topluma "Rusya-Ukrayna arasındaki savaş durdurulsun" çağrısı Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa müdahale edilmemesi durumunda bölgede büyük bir kriz yaşanacağına dikkati çekerek, "Ukrayna halkının acılarını hafifletmek için bu savaşı durdurmaya...

18:52 Son dakika haberi... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, savaşın yol açacağı ekolojik felakete dikkati çekti Açıklaması Son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rus askerlerinin Çernobil'i ele geçirdiğini, Zaporijya nükleer enerji santraline yaklaştığını belirterek, "Böyle çok kritik hassas bölgelerde gerçek askeri eylemlerin gerçekleştirilmesi küresel düzeyde, tüm dünyayı etkileyecek gerçek bir...

18:18 Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa, yemin etti Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından 10 Şubat'ta yeni başbakan olarak seçilen Fethi Başağa yemin ederek görevine başladı.

18:09 Umman Rusya ve Ukraynalı taraflara diyalog çağrısı yaptı Umman Sultanı Heysem bin Tarık, ülkesinin Rusya-Ukrayna krizini endişe ve üzüntüyle takip ettiğini belirterek, diyaloğa ve iyi komşuluk ilkesine geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

17:56 Libya Savunma Bakanlığından bünyesindeki askerlere "izinsiz faaliyette bulunmama" talimatı Libya Savunma Bakanlığı, askerlere Bakanlığın izni olmadan herhangi bir faaliyette bulunmamaları yönünde talimat verdi.

17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin nükleer savaşa yol açabileceğine dair endişeler tüm dünyaya ses getirdi. 2020 tarihli askeri bir belgede yer alan detaylar göre; nükleer silah kullanma kararını Rusya Devlet Başkanı bizzat verebiliyor ve "Vurun" emrini sürekli yanında bulunan çantadaki düğmeye bastığı anda Genelkurmay'a iletiyor.

17:16 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci hafta: Türkiye nasıl bir politika izledi, hangi adımları attı? Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana izlediği politika, Batı ve NATO ile uyum ve eşgüdüm içinde kalacağını ancak Rusya'yla derin ekonomik ilişkisini de riske atmak istemeyeceğini gösteriyor.

17:01 Putin'in yakın çevresi: Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, savaşı kimler yönetiyor? Başkomutan olarak Ukrayna'nın işgalinin nihai sorumluluğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait. Putin her zaman, birçoğu kariyerlerine Rusya'nın güvenlik servislerinde başlamış son derece sadık bir ekibe güveniyor.

16:27 Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklaması - TAMAMI FTP'DE İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili, "Bunları Sağlık Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz" dedi.

16:16 Son dakika... DİYARBAKIR -Tedavi edilen şahinler, Hevsel Bahçeleri'nde doğaya salındı Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da tedavileri tamamlanan 3 şahin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde doğaya bırakıldı.

16:01 ASEAN'ın Myanmar özel elçisi, bu ay Myanmar'ı ziyaret edecek PHNOM Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel elçisi olarak atanan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'un bu ay içinde Myanmar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

15:52 Son dakika haberleri | Bosna'da yaşayan Kuveytli Prenses: "Kuveyt'e dönersek ölümle yüz yüze gelebiliriz" Gelen son dakika haberlerine göre Bosna Hersek'te yaşayan Kuveytli Prenses Şeyha Munire Fahd es-Sabah ve eşi Musaid el-Musaylim, Kuveyt'in Interpol aracılığı ile haklarında arama kararı çıkarttığını belirterek "Kuveyt'e dönersek işkence ve hatta ölümle yüz yüze gelebiliriz." dedi.

15:46 Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklaması Edinilen son dakika haberine göre Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklamasıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili, "Bunları Sağlık Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz" dedi.

15:38 Memur-Sen Acil Arama ve Kurtarma Ekibi Akreditasyon Töreni düzenlendi - Ali Yalçın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de ve tüm okullarda bir tatbikatımız var. Özellikle afet anında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın Milli Eğitim Bakanımızla da hem bu tatbikatları hem bu eğitimleri devam ettirebilmek için bir protokolümüz var." dedi.

15:10 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Filippo Grandi, sadece 7 günde 1 milyon insanın Ukrayna'yı terk ettiğini vurgulayarak, "Neredeyse 40 yıldır mültecilere ilişkin acil durumlarda çalışıyorum ve böylesine hızlı bir kaçışı çok nadir gördüm" dedi.

14:05 İsrail cezaevinde idari tutuklu Filistinli gencin yargı sürecindeki belirsizlik ailesini endişelendiriyor İsrail güçleri tarafından Nisan 2021'de gözaltına alınan 17 yaşındaki Filistinli Muhammed Gassan Mansur'un durumu idari tutukluluk cezası nedeniyle belirsizliğini koruyor.

13:45 Almanya, Ukrayna'daki insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istedi Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın askeri saldırganlığına başlamasından bu yana Ukrayna'da işlenen tüm insan hakları ihlallerini araştırmak için acilen bir soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.

13:23 Türkiye Emekliler Derneği'nden yaşlı hakları için harekete geçilmesi çağrısı Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yaşlı haklarının belirlenmesi için kamu, özel sektör ve STK'leri harekete geçmeye davet etti.

13:06 Libya'da Başağa hükümeti Ekonomi Bakanı görevi reddettiğini açıkladı Libya'da 10 Şubat'ta Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa hükümetinin Ekonomi Bakanı Cemal Selim Şaban görevi reddetti.

12:20 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile telefonda görüştü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü belirtti.

11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur Devlet Bahçeli, Ukrayna'yı işgal etmeye çalışan Rusya Devlet Başkanı Putin'in haksız olduğunu söyleyip, çatışmaların ivme kaybetmesi için atılması gereken 5 adımı anlattı. "Rusya işgal planını 2014'ten beri adım adım uygulamıştır" ifadelerini kullanan Bahçeli, aralarında "Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı" gibi maddelerin bulunduğu reçeteyi partisinin grup toplantısında anlattı.

11:47 Çin, Ukrayna konusunda BM'de çekimser oy kullandı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda dün yapılan Ukrayna-Rusya krizine yönelik karar tasarısına ilişkin oylamada Çin çekimser oy kullandı.

10:48 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalden derhal ve ön şartsız vazgeçerek, askeri unsurlarını geri çekmesi gerektiğini söyledi.

10:42 BM Genel Sekreteri'nden Libya'da birlik ve istikrarın korunması çağrısı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki tüm aktörleri bölünmeyi derinleştirecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırarak, ülkedeki birlik ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı! Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki savaş sonrası 1 milyon fazla mültecinin Avrupa ülkelerine geçtiğini açıkladı.

10:34 Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı Erzincan Barosu'nda Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri dahil 250 kişiye "Çocuk Hukuku" konulu eğitim seminerini düzenlendi.

10:17 UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz: "Türkçe, BM uluslararası dili olmalı" UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz: "Türkçe, BM uluslararası dili olmalı"AMASYA UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkçenin Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası dil olarak kabul edilmesi için çalışmalarda bulunduklarını açıkladı.

09:58 ABD istihbaratına göre Çin, Rusya'dan Ukrayna saldırısını ertelemesini istedi NEW Amerikalı istihbarat yetkililerinin, Çin'in Rusya'dan Ukrayna saldırısını Pekin Kış Olimpiyatları bitinceye kadar ertelemesini istediği bilgisine ulaştığı belirtildi.

09:50 Son dakika haberi | Japonya savaştan kaçan Ukraynalıları kabul edecek Son dakika gündem haberi... Japonya Başbakanı Fumio Kishida, savaştan kaçan Ukraynalıların ülkeye kabul edileceğini açıkladı.

08:25 Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısında çekimser kaldı.

06:50 Bakan Varank, alüminyum sektörünün bir araya geldiği ALUEXPO'ya katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Alüminyum üretiminin en önemli ham maddesi olan boksit madenlerine erişim konusunda da dünyada sıkıntılar yaşanıyor.

00:58 Son dakika! Emine Erdoğan: "Hükümetimiz kadına şiddet konusuna 'sıfır tolerans' ilkesi ile yaklaşıyor" Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların adalete erişimini güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen 'Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi' projesinin açılışına gönderdiği mesajda, "Hükümetimiz kadına şiddet konusuna 'sıfır tolerans' ilkesi...

00:58 ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh: "ABD ile NATO'nun Rusya'yla çatışmaya girmeye niyeti yok" Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, "Ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de NATO'nun Rusya ile çatışmaya girmeye isteği ya da niyeti vardır.

00:53 BM: Ukrayna'da en az 227 sivil öldü, gerçek rakam çok daha yüksek Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 227 sivilin hayatını kaybettiğini, 525 sivilin yaralandığını, gerçek rakamın ise oldukça yüksek olduğuna inanıldığını bildirdi.

00:12 Biden: Tarih, Ukrayna savaşının Rusya'yı daha zayıflattığını, dünyayı güçlendirdiğini yazacak ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu anda hiç olmadığı kadar dünyadan izole edildiğini belirterek tarihin Ukrayna savaşının Rusya'yı "daha zayıf", dünyayı da "daha güçlü" hale getirdiğini yazacağını söyledi.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu"na katılacak.

23:18 BM Genel Kurulu Başkanı Shahid'den, Rusya'nın kınanması kararına ilişkin açıklama Açıklaması BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76. Dönem Başkanı Abdulla Shahid, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı alınan BM Genel Kurulu kararının, uluslararası toplumun Ukrayna'daki durumla ilgili ciddi endişelerini yansıttığını belirtti.

23:09 BM: Suriye, yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyada ilk sırada BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin, topraklarında 6,9 milyonu aşan yerli mülteci sayısı ile yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyanın en büyük ülkesi haline geldiğini belirtti.

22:05 Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunun Ukrayna kararının dikkate alınmasını umduklarını söyledi BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına yönelik BM Genel Kurulunda kabul edilen kararla ilgili "Bu tarihi karardaki çağrı ve taleplerin kulak ardı edilmeyeceğini umuyor ve güveniyoruz.

22:05 Son dakika... ABD'li ve Rus diplomatlar, BM'nin "Rusya" kararını sosyal medyada tartıştı Son dakika haberlerine göre BİRLEŞMİŞ ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanması kararını "tarihi" olarak nitelendirirken, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise kararın "Ukrayna'daki radikallerin suç direnişini körüklediğini" savundu.

21:48 Son dakika haberi! Zelenskiy'den BM'nin Rusya'yı kınama kararına teşekkür Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının kabul edilmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tasarıya destek veren ülkeler teşekkür ederek, "Oylamanın sonucunda küresel bir Putin karşıtı koalisyon oluştu" dedi.

21:40 Zelenskiy'den BM'nin Rusya'yı kınama kararına teşekkür Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının kabul edilmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tasarıya destek veren ülkeler teşekkür ederek, "Oylamanın sonucunda küresel bir Putin karşıtı koalisyon oluştu" dedi.

21:20 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM Genel Sekreteri: "Savaşı durdurun, diyalog ve diplomasiye kapıyı açın" Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulunun Ukrayna'ya askeri saldırı düzenleyen Rusya'yı kınayan kararının ardından "Savaşın durdurulması, diyalog ve diplomasiye kapının açılması" çağrısında bulundu.

21:09 Ukrayna'nın Kırım Tatarı Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzhaparova BM'de ayakta alkışlandı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ayakta alkışlandı.

21:09 BM Genel Sekreteri: "Savaşı durdurun, diyalog ve diplomasiye kapıyı açın" BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulunun Ukrayna'ya askeri saldırı düzenleyen Rusya'yı kınayan kararının ardından "Savaşın durdurulması, diyalog ve diplomasiye kapının açılması" çağrısında bulundu.

21:05 BM Dünya Turizm Örgütü, Rusya'nın üyeliğini askıya almayı tartışacak Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), "Ukrayna'yı işgali" nedeniyle Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasını gündemine aldığını açıkladı.

20:53 Ukrayna'nın Kırım Tatarı Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzhaparova BM'de ayakta alkışlandı Açıklaması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ayakta alkışlandı.

20:48 BM'den Rusya'ya kınama Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, alınan karar Genel Kurul'da ayakta alkışlandı.

20:44 Pakistan'dan Rusya-Ukrayna krizinin sona ermesi için diplomasi vurgusu Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Rusya-Ukrayna krizinde başından beri gerilimin düşürülmesi, müzakerelerin yenilenmesi, diyaloğun ve diplomasinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladıklarını belirtti.

20:38 Son dakika haberleri | BM'den Rusya'ya kınamaKarar ayakta alkışlandı Edinilen son dakika haberine göre - BM'den Rusya'ya kınama Karar ayakta alkışlandı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, alınan karar Genel Kurul'da ayakta alkışlandı.

20:35 BM'den Rusya'ya kınama Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, alınan karar Genel Kurul'da ayakta alkışlandı.

20:31 Son dakika haber! BM Genel Kurulu, Rusya'ya yönelik kınama karar tasarısını kabul etti Edinilen son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 "hayır" oyuna karşı 141 oyla kabul etti.

20:26 Sadece 5 ülke "hayır" oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan tasarı 5'e karşı 141 oyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye "hayır" oyu kullanırken, Türkiye oyunu "evet" yönünde kullandı.

20:20 DSÖ: Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında hastaneleri hedef aldığı iddialarını, "Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir.

20:18 BM'den Rusya'ya Ukrayna kınaması Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, 34 ülke çekimser oy kullandı.

20:11 Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı, BM Genel Kurulunda kınandı Gelen son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının oylanması Sonuçların açıklanması Sonucun alkışlanması NEW YORK - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141...

20:06 Dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldıracak karar, Kenya'da kabul edildi Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi (UNEA), dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası bağlayıcı bir anlaşmanın imzalanmasını öngören kararı kabul etti.

19:58 Son Dakika | ABD'nin BM Temsilcisinden Rus askerlere "silahları bırakıp Ukrayna'yı terk etme" çağrısı Son dakika haberlerine göre BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rus askerlerin Ukrayna'daki silahlarını bırakıp ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyledi.

19:28 BM: Yemen'de yerinden edilenler için gereken fonun yüzde 9'u karşılandı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yemen'de yerlerinden edilen aileler için gereken fonun sadece yüzde 9'unun karşılandığını duyurdu.

19:19 Son dakika haber | Belarus'un BM Büyükelçisi Rybakov, savaştan Ukrayna'yı sorumlu tuttu Edinilen son dakika haberine göre Belarus'un Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Valentyn Rybakov, Ukrayna'da devam eden savaşın Minsk anlaşmalarına uymayan Ukrayna ve destekçilerinden kaynaklandığını iddia etti.

18:37 BAE'den Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarına 5 milyon dolar destek Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ukrayna'daki insani yardım çalışmaları için 5 milyon dolar destekte bulunduğunu bildirdi.

18:11 İtalya ve Vatikan, Ukrayna başta olmak üzere uluslararası konuları görüştü İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher'ın, Ukrayna, Libya, Orta Doğu, Afrika Boynuzu ve Sahel'i görüştüğü bildirildi.