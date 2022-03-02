Son Dakika Birleşmiş Milletler Haberleri

- 21:08 BM: Ukrayna'da şiddet devam ederse 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir
BİRLEŞMİŞ BM, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.
- 20:43 ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
NEW ABD hükümetinin, Kovid-19 virüsüyle mücadele için geliştirdiği bazı teknolojilerini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşacağı bildirildi.
- 20:42 Katar ile Ukrayna Dışişleri Bakanları, Rusya'nın başlattığı saldırıya ilişkin son gelişmeleri görüştü
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile Rusya'nın başlattığı askeri operasyona ilişkin son gelişmeleri ele aldı.
- 20:35 UNICEF: Yemen'de sığınmacıların üçte ikisinin gelir kaynağı yok
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki sığınmacıların üçte ikisinin herhangi bir gelir kaynağının olmadığını duyurdu.
- 20:31 BM, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.
BM, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.
- 20:10 Türkiye'den uluslararası topluma "Rusya-Ukrayna arasındaki savaş durdurulsun" çağrısı
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa müdahale edilmemesi durumunda bölgede büyük bir kriz yaşanacağına dikkati çekerek, "Ukrayna halkının acılarını hafifletmek için bu savaşı durdurmaya...
- 19:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Nükleer savaş, Rusya'dakilerin değil, Batı'dakilerin bahsettiği bir şey""Krize çözüm bulunacağından şüphem...
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Nükleer savaş, Rusya'dakilerin değil, Batı'dakilerin bahsettiği bir şey" "Krize çözüm bulunacağından şüphem yok" "Dünyanın barış içinde olmasını istiyoruz" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Nükleer savaş, Rusya'dakilerin değil, Batı'dakilerin bahsettiği...
- 18:52 Son dakika haberi... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, savaşın yol açacağı ekolojik felakete dikkati çekti Açıklaması
Son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rus askerlerinin Çernobil'i ele geçirdiğini, Zaporijya nükleer enerji santraline yaklaştığını belirterek, "Böyle çok kritik hassas bölgelerde gerçek askeri eylemlerin gerçekleştirilmesi küresel düzeyde, tüm dünyayı etkileyecek gerçek bir...
- 18:27 BM: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtığını bildirdi.
- 18:18 Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa, yemin etti
Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından 10 Şubat'ta yeni başbakan olarak seçilen Fethi Başağa yemin ederek görevine başladı.
- 18:09 Umman Rusya ve Ukraynalı taraflara diyalog çağrısı yaptı
Umman Sultanı Heysem bin Tarık, ülkesinin Rusya-Ukrayna krizini endişe ve üzüntüyle takip ettiğini belirterek, diyaloğa ve iyi komşuluk ilkesine geri dönülmesi gerektiğini söyledi.
- 17:56 Libya Savunma Bakanlığından bünyesindeki askerlere "izinsiz faaliyette bulunmama" talimatı
Libya Savunma Bakanlığı, askerlere Bakanlığın izni olmadan herhangi bir faaliyette bulunmamaları yönünde talimat verdi.
- 17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin nükleer savaşa yol açabileceğine dair endişeler tüm dünyaya ses getirdi. 2020 tarihli askeri bir belgede yer alan detaylar göre; nükleer silah kullanma kararını Rusya Devlet Başkanı bizzat verebiliyor ve "Vurun" emrini sürekli yanında bulunan çantadaki düğmeye bastığı anda Genelkurmay'a iletiyor.
- 17:16 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci hafta: Türkiye nasıl bir politika izledi, hangi adımları attı?
Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana izlediği politika, Batı ve NATO ile uyum ve eşgüdüm içinde kalacağını ancak Rusya'yla derin ekonomik ilişkisini de riske atmak istemeyeceğini gösteriyor.
- 17:01 Putin'in yakın çevresi: Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, savaşı kimler yönetiyor?
Başkomutan olarak Ukrayna'nın işgalinin nihai sorumluluğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait. Putin her zaman, birçoğu kariyerlerine Rusya'nın güvenlik servislerinde başlamış son derece sadık bir ekibe güveniyor.
- 16:56 BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
- 16:27 Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklaması - TAMAMI FTP'DE
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili, "Bunları Sağlık Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz" dedi.
- 16:16 Son dakika... DİYARBAKIR -Tedavi edilen şahinler, Hevsel Bahçeleri'nde doğaya salındı
Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da tedavileri tamamlanan 3 şahin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde doğaya bırakıldı.
- 16:04 Almanya ve Norveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi
Almanya ve Norveç hükümetleri, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi.
- 16:01 ASEAN'ın Myanmar özel elçisi, bu ay Myanmar'ı ziyaret edecek
PHNOM Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel elçisi olarak atanan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'un bu ay içinde Myanmar'ı ziyaret edeceği bildirildi.
- 15:53 BM: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtığını bildirdi.
- 15:52 Son dakika haberleri | Bosna'da yaşayan Kuveytli Prenses: "Kuveyt'e dönersek ölümle yüz yüze gelebiliriz"
Gelen son dakika haberlerine göre Bosna Hersek'te yaşayan Kuveytli Prenses Şeyha Munire Fahd es-Sabah ve eşi Musaid el-Musaylim, Kuveyt'in Interpol aracılığı ile haklarında arama kararı çıkarttığını belirterek "Kuveyt'e dönersek işkence ve hatta ölümle yüz yüze gelebiliriz." dedi.
- 15:46 Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklaması
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklamasıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili, "Bunları Sağlık Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz" dedi.
- 15:38 Memur-Sen Acil Arama ve Kurtarma Ekibi Akreditasyon Töreni düzenlendi - Ali Yalçın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de ve tüm okullarda bir tatbikatımız var. Özellikle afet anında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın Milli Eğitim Bakanımızla da hem bu tatbikatları hem bu eğitimleri devam ettirebilmek için bir protokolümüz var." dedi.
- 15:30 BM: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtığını bildirdi.
- 15:10 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Filippo Grandi, sadece 7 günde 1 milyon insanın Ukrayna'yı terk ettiğini vurgulayarak, "Neredeyse 40 yıldır mültecilere ilişkin acil durumlarda çalışıyorum ve böylesine hızlı bir kaçışı çok nadir gördüm" dedi.
- 14:15 'Plastik krizinin' çözümü için umut doğdu: BM üyeleri uluslararası anlaşma için müzakerelere başlayacak
Dünya, plastik kirliliğiyle mücadele için küresel bir anlaşmaya hazırlanıyor.
- 14:10 Etiyopya ve Ruanda'dan Ukrayna için barış çağrısı
Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ve Ruanda, Ukrayna'da barış çağrısı yaptı.
- 14:05 İsrail cezaevinde idari tutuklu Filistinli gencin yargı sürecindeki belirsizlik ailesini endişelendiriyor
İsrail güçleri tarafından Nisan 2021'de gözaltına alınan 17 yaşındaki Filistinli Muhammed Gassan Mansur'un durumu idari tutukluluk cezası nedeniyle belirsizliğini koruyor.
- 14:02 Bakan Soylu: "Milyonlarca yerinden yurdundan edilen insanlara sahip çıktık. Üç beş kuruş zengin olduk diye, bugün 10 bin dolar kişi başına gelir...
Bakan Soylu: "Milyonlarca yerinden yurdundan edilen insanlara sahip çıktık. Üç beş kuruş zengin olduk diye, bugün 10 bin dolar kişi başına gelir seviyemiz var diye, 500 dolarlık gelir seviyesi olan insanlara sırtımızı dönmedik, şımarmadık, dinimize, inancımıza, geleneğimiz, kültürümüze,...
- 13:45 Almanya, Ukrayna'daki insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istedi
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın askeri saldırganlığına başlamasından bu yana Ukrayna'da işlenen tüm insan hakları ihlallerini araştırmak için acilen bir soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.
- 13:23 Türkiye Emekliler Derneği'nden yaşlı hakları için harekete geçilmesi çağrısı
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yaşlı haklarının belirlenmesi için kamu, özel sektör ve STK'leri harekete geçmeye davet etti.
- 13:06 Libya'da Başağa hükümeti Ekonomi Bakanı görevi reddettiğini açıkladı
Libya'da 10 Şubat'ta Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa hükümetinin Ekonomi Bakanı Cemal Selim Şaban görevi reddetti.
- 13:01 BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, bu ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
- 12:49 Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?
Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?
- 12:39 Lavrov: "Nükleer savaş, Rusya'dakilerin değil, Batı'dakilerin bahsettiği bir şey"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Nükleer savaş, Rusya'dakilerin değil, Batı'dakilerin bahsettiği bir şey. Biz provokasyonlara karşıyız" dedi.
- 12:20 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile telefonda görüştü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü belirtti.
- 11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
Devlet Bahçeli, Ukrayna'yı işgal etmeye çalışan Rusya Devlet Başkanı Putin'in haksız olduğunu söyleyip, çatışmaların ivme kaybetmesi için atılması gereken 5 adımı anlattı. "Rusya işgal planını 2014'ten beri adım adım uygulamıştır" ifadelerini kullanan Bahçeli, aralarında "Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı" gibi maddelerin bulunduğu reçeteyi partisinin grup toplantısında anlattı.
- 11:47 Çin, Ukrayna konusunda BM'de çekimser oy kullandı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda dün yapılan Ukrayna-Rusya krizine yönelik karar tasarısına ilişkin oylamada Çin çekimser oy kullandı.
- 10:53 "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi, güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi, güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir.
- 10:48 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalden derhal ve ön şartsız vazgeçerek, askeri unsurlarını geri çekmesi gerektiğini söyledi.
- 10:42 BM Genel Sekreteri'nden Libya'da birlik ve istikrarın korunması çağrısı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki tüm aktörleri bölünmeyi derinleştirecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırarak, ülkedeki birlik ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.
- 10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki savaş sonrası 1 milyon fazla mültecinin Avrupa ülkelerine geçtiğini açıkladı.
- 10:34 Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı
Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı Erzincan Barosu'nda Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri dahil 250 kişiye "Çocuk Hukuku" konulu eğitim seminerini düzenlendi.
- 10:17 UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz: "Türkçe, BM uluslararası dili olmalı"
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz: "Türkçe, BM uluslararası dili olmalı"AMASYA UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkçenin Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası dil olarak kabul edilmesi için çalışmalarda bulunduklarını açıkladı.
- 09:58 ABD istihbaratına göre Çin, Rusya'dan Ukrayna saldırısını ertelemesini istedi
NEW Amerikalı istihbarat yetkililerinin, Çin'in Rusya'dan Ukrayna saldırısını Pekin Kış Olimpiyatları bitinceye kadar ertelemesini istediği bilgisine ulaştığı belirtildi.
- 09:50 Son dakika haber | BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu
Son dakika gündem haberi: BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.
- 09:50 Son dakika haberi | Japonya savaştan kaçan Ukraynalıları kabul edecek
Son dakika gündem haberi... Japonya Başbakanı Fumio Kishida, savaştan kaçan Ukraynalıların ülkeye kabul edileceğini açıkladı.
- 09:44 BM Genel Kurulu'ndan Rusya'yı Kınayan Karara Onay
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti.
- 08:25 Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı
Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısında çekimser kaldı.
- 06:50 Bakan Varank, alüminyum sektörünün bir araya geldiği ALUEXPO'ya katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Alüminyum üretiminin en önemli ham maddesi olan boksit madenlerine erişim konusunda da dünyada sıkıntılar yaşanıyor.
- 03:12 Vladimir Zelenskiy, Rusya saldırılarının ilk haftasına dair değerlendirmelerde bulundu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarının ilk haftasında açıklamalarda bulundu.
- 01:30 Mısır, Rusya'yı kınayan kararı desteklerken ekonomik yaptırımlara mesafeli yaklaştı
Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını desteklediğini açıkladı.
- 01:16 2 Mart 2022 Haberleri
2 Mart 2022 Manşet Haberleri.
- 00:58 Son dakika! Emine Erdoğan: "Hükümetimiz kadına şiddet konusuna 'sıfır tolerans' ilkesi ile yaklaşıyor"
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların adalete erişimini güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen 'Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi' projesinin açılışına gönderdiği mesajda, "Hükümetimiz kadına şiddet konusuna 'sıfır tolerans' ilkesi...
- 00:58 ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh: "ABD ile NATO'nun Rusya'yla çatışmaya girmeye niyeti yok"
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, "Ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de NATO'nun Rusya ile çatışmaya girmeye isteği ya da niyeti vardır.
- 00:53 BM: Ukrayna'da en az 227 sivil öldü, gerçek rakam çok daha yüksek
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 227 sivilin hayatını kaybettiğini, 525 sivilin yaralandığını, gerçek rakamın ise oldukça yüksek olduğuna inanıldığını bildirdi.
- 00:33 Rusya'nın yeni Hindistan Büyükelçisi: Yaptırımlar S-400 tedarikimize engel değil
Rusya'nın Hindistan'da göreve başlayacak büyükelçisi Denis Alipov, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, Hindistan'a S-400 arzı sağlamaya yönelik bir engel oluşturmayacağını söyledi.
- 00:12 Biden: Tarih, Ukrayna savaşının Rusya'yı daha zayıflattığını, dünyayı güçlendirdiğini yazacak
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu anda hiç olmadığı kadar dünyadan izole edildiğini belirterek tarihin Ukrayna savaşının Rusya'yı "daha zayıf", dünyayı da "daha güçlü" hale getirdiğini yazacağını söyledi.
- Dün Dün 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu"na katılacak.
- Dün Dün 23:58 Haritalarla Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev ve Harkov'da çatışmalar
Rusya, paraşütçüleri Harkov'a inerken Kiev'de yaşayanlara hava saldırıları başlamadan önce şehri terk etmesini söyledi.
- Dün Dün 23:28 BM Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı, Türkiye de karara destek verdi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün Rusya'nın Ukrayna işgalini kınadığına dair bir karar açıkladı, Moskova'nın birliklerini Ukrayna'dan derhal çekmesini talep etti.
- Dün Dün 23:27 Son dakika haberi... BM Genel Sekreteri Gutteres: "Ukrayna'daki düşmanlıklara son verin, silahları şimdi susturun"
Bir son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik yapılan oylamada, oy çoğunluğu ile BM Genel Kurulu Rusya'yı kınadı.
- Dün Dün 23:18 BM Genel Kurulu Başkanı Shahid'den, Rusya'nın kınanması kararına ilişkin açıklama Açıklaması
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76. Dönem Başkanı Abdulla Shahid, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı alınan BM Genel Kurulu kararının, uluslararası toplumun Ukrayna'daki durumla ilgili ciddi endişelerini yansıttığını belirtti.
- Dün Dün 23:09 BM: Suriye, yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyada ilk sırada
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin, topraklarında 6,9 milyonu aşan yerli mülteci sayısı ile yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyanın en büyük ülkesi haline geldiğini belirtti.
- Dün Dün 22:51 Son dakika gündem: Rusya'dan, ABD'nin "BM'deki Rus diplomatları sınır dışı etme" kararına tepki
Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin "Birleşmiş Milletler (BM) misyonundaki Rus diplomatları sınır dışı etme kararına" karşılık vereceklerini bildirdi.
- Dün Dün 22:05 Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunun Ukrayna kararının dikkate alınmasını umduklarını söyledi
BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına yönelik BM Genel Kurulunda kabul edilen kararla ilgili "Bu tarihi karardaki çağrı ve taleplerin kulak ardı edilmeyeceğini umuyor ve güveniyoruz.
- Dün Dün 22:05 Son dakika... ABD'li ve Rus diplomatlar, BM'nin "Rusya" kararını sosyal medyada tartıştı
Son dakika haberlerine göre BİRLEŞMİŞ ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanması kararını "tarihi" olarak nitelendirirken, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise kararın "Ukrayna'daki radikallerin suç direnişini körüklediğini" savundu.
- Dün Dün 21:48 Son dakika haberi! Zelenskiy'den BM'nin Rusya'yı kınama kararına teşekkür
Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının kabul edilmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tasarıya destek veren ülkeler teşekkür ederek, "Oylamanın sonucunda küresel bir Putin karşıtı koalisyon oluştu" dedi.
- Dün Dün 21:40 Zelenskiy'den BM'nin Rusya'yı kınama kararına teşekkür
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının kabul edilmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tasarıya destek veren ülkeler teşekkür ederek, "Oylamanın sonucunda küresel bir Putin karşıtı koalisyon oluştu" dedi.
- Dün Dün 21:39 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Türkiye'nin BM Temsilcisi Sinirlioğlu: "Ukrayna'ya yapılan saldırı sebepsiz ve haksız"
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili, Rusya'nın saldırganlığının "sebepsiz ve haksız" olduğunu belirtti.
- Dün Dün 21:38 Son dakika haber... Libya Başbakanı Dibeybe, görevi yalnızca seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini yineledi
Son dakika haberlerine göre Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, görevi yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğini bildirdi.
- Dün Dün 21:22 Son dakika haberi! BM, Rusya'ya yönelik kınama kararını 141 oyla kabul etti
Son dakika haber: Birleşmiş Milletler acil toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan karar için ülkeler oy kullandı.
- Dün Dün 21:20 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM Genel Sekreteri: "Savaşı durdurun, diyalog ve diplomasiye kapıyı açın"
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulunun Ukrayna'ya askeri saldırı düzenleyen Rusya'yı kınayan kararının ardından "Savaşın durdurulması, diyalog ve diplomasiye kapının açılması" çağrısında bulundu.
- Dün Dün 21:13 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Ukrayna'nın BM Temsilcisi: "Oylama Rusya'ya güçlü bir mesajdır"
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına yönelik BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararın Rusya'ya karşı güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.
- Dün Dün 21:09 Ukrayna'nın Kırım Tatarı Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzhaparova BM'de ayakta alkışlandı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ayakta alkışlandı.
- Dün Dün 21:09 BM Genel Sekreteri: "Savaşı durdurun, diyalog ve diplomasiye kapıyı açın"
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulunun Ukrayna'ya askeri saldırı düzenleyen Rusya'yı kınayan kararının ardından "Savaşın durdurulması, diyalog ve diplomasiye kapının açılması" çağrısında bulundu.
- Dün Dün 21:05 BM Dünya Turizm Örgütü, Rusya'nın üyeliğini askıya almayı tartışacak
Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), "Ukrayna'yı işgali" nedeniyle Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasını gündemine aldığını açıkladı.
- Dün Dün 20:53 Ukrayna'nın Kırım Tatarı Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzhaparova BM'de ayakta alkışlandı Açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ayakta alkışlandı.
- Dün Dün 20:48 BM'den Rusya'ya kınama
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, alınan karar Genel Kurul'da ayakta alkışlandı.
- Dün Dün 20:44 Pakistan'dan Rusya-Ukrayna krizinin sona ermesi için diplomasi vurgusu
Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Rusya-Ukrayna krizinde başından beri gerilimin düşürülmesi, müzakerelerin yenilenmesi, diyaloğun ve diplomasinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladıklarını belirtti.
- Dün Dün 20:38 Son dakika haberleri | BM'den Rusya'ya kınamaKarar ayakta alkışlandı
Edinilen son dakika haberine göre - BM'den Rusya'ya kınama Karar ayakta alkışlandı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, alınan karar Genel Kurul'da ayakta alkışlandı.
- Dün Dün 20:35 BM'den Rusya'ya kınama
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, alınan karar Genel Kurul'da ayakta alkışlandı.
- Dün Dün 20:31 Son dakika haber! BM Genel Kurulu, Rusya'ya yönelik kınama karar tasarısını kabul etti
Edinilen son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 "hayır" oyuna karşı 141 oyla kabul etti.
- Dün Dün 20:29 Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul...
Son dakika haberi... - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, 34 ülke çekimser oy kullandı.
- Dün Dün 20:26 Sadece 5 ülke "hayır" oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan tasarı 5'e karşı 141 oyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye "hayır" oyu kullanırken, Türkiye oyunu "evet" yönünde kullandı.
- Dün Dün 20:20 DSÖ: Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında hastaneleri hedef aldığı iddialarını, "Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir.
- Dün Dün 20:19 ABD'nin BM Temsilcisinden Rus askerlere "silahları bırakıp Ukrayna'yı terk etme" çağrısı
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rus askerlerin Ukrayna'daki silahlarını bırakıp ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyledi.
- Dün Dün 20:18 BM'den Rusya'ya Ukrayna kınaması
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, 34 ülke çekimser oy kullandı.
- Dün Dün 20:11 Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı, BM Genel Kurulunda kınandı
Gelen son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının oylanması Sonuçların açıklanması Sonucun alkışlanması NEW YORK - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141...
- Dün Dün 20:06 Dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldıracak karar, Kenya'da kabul edildi
Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi (UNEA), dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası bağlayıcı bir anlaşmanın imzalanmasını öngören kararı kabul etti.
- Dün Dün 20:03 Son dakika haber... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul...
Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, 34 ülke çekimser oy kullandı.
- Dün Dün 19:58 Son Dakika | ABD'nin BM Temsilcisinden Rus askerlere "silahları bırakıp Ukrayna'yı terk etme" çağrısı
Son dakika haberlerine göre BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rus askerlerin Ukrayna'daki silahlarını bırakıp ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyledi.
- Dün Dün 19:53 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti.
- Dün Dün 19:28 BM: Yemen'de yerinden edilenler için gereken fonun yüzde 9'u karşılandı
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yemen'de yerlerinden edilen aileler için gereken fonun sadece yüzde 9'unun karşılandığını duyurdu.
- Dün Dün 19:19 Son dakika haber | Belarus'un BM Büyükelçisi Rybakov, savaştan Ukrayna'yı sorumlu tuttu
Edinilen son dakika haberine göre Belarus'un Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Valentyn Rybakov, Ukrayna'da devam eden savaşın Minsk anlaşmalarına uymayan Ukrayna ve destekçilerinden kaynaklandığını iddia etti.
- Dün Dün 19:14 Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 2015'ten bu yana en ağır yakıt krizi yaşanıyor
Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrolü altındaki bölgelerin 2015'ten bu yana yaşanan en ağır yakıt krizine sahne olduğunu duyurdu.
- Dün Dün 18:37 BAE'den Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarına 5 milyon dolar destek
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ukrayna'daki insani yardım çalışmaları için 5 milyon dolar destekte bulunduğunu bildirdi.
- Dün Dün 18:11 İtalya ve Vatikan, Ukrayna başta olmak üzere uluslararası konuları görüştü
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher'ın, Ukrayna, Libya, Orta Doğu, Afrika Boynuzu ve Sahel'i görüştüğü bildirildi.
- Dün Dün 18:07 Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te Filistinlilere ait dükkanları yıkma, inşaatları durdurma gibi ihlallerde bulunurken, Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere ve araçlarına saldırdı.