İklim zirvesinde sürpriz stant: Kokoreç BM\'nin mavi bölgesinde satışta

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi çerçevesinde kurulan kokoreç standı, yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeyen kokoreci, Birleşmiş Milletler kontrolündeki mavi bölgede deneyimleyen yabancı ziyaretçiler 'Kokoreç çok güzel' diyerek beğendiklerini dile getirdi.

YABANCI ZİYARETÇİLER İLK KEZ TATTI

Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeyen kokorecin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesinde BM kontrolündeki mavi bölgede kurulan stantta satılması dikkat çekti. Standa gelen yabancı ziyaretçiler daha önce tatmadıkları kokoreci deneyimleme fırsatı bulurken kokorecin hazırlanışı ve Türk kültüründeki yeri anlatıldı. Balıkesir'den gelerek alanda kokoreç satışı yapan Erdal Aslanboğa, gördüğü ilgiden memnun kalırken kokoreci ilk kez deneyen bazı yabancı katılımcılar, lezzeti beğenerek ertesi gün yeniden standın yolunu tuttu. Kokoreci yemeye gelen yabancı ziyaretçiler 'Kokoreç çok güzel' diyerek beğendiklerini dile getirdi.

'AB'YE KABUL EDİLMEYEN KOKOREÇ BM ALANINA GİRDİ'

Balıkesir'den gelerek COP31'in mavi bölgesinde kokoreç satışı yapan Erdal Aslanboğa, "Şu anda bu alanda bir ilk yaşıyoruz. Daha önce Avrupa Birliğine kabul edilmeyen kokoreç şu anda Birleşmiş Milletler alanına girdi. Gelen yabancı ziyaretçilerimizin tepkisi çok güzel. Bilmeyenler var, doğru bir şekilde bilmeyenlere anlatıyoruz. Sokak lezzetimizi, kültürümüzü aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda geri dönüşümler de çok güzel. Yiyen ertesi gün bir daha yemeğe geliyor. 10-12 gün boyunca buradayız. Birçok ülkeden gelen farklı kültürlerde insanlar var. Kendi kültürümüzü burada hem anlatıp hem de tadım yaptırıyoruz. Gerçekten de kendi açımıza ve kendi kültürümüzü güzel bir şekilde tanıtmamız gerekiyor. İnşallah daha güzel yerlerde sokak lezzetlerimizi tanıtacağız" dedi.