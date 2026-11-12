Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: İş birliği kıymetli bir temel oluşturacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: İş birliği kıymetli bir temel oluşturacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan COP31 mesajı: İş birliği kıymetli bir temel oluşturacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, zirvede ortaya çıkan ortak zeminin konferans boyunca ve sonrasında sürdürülecek diyalog ve iş birliği için önemli bir temel oluşturacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür eden Erdoğan, uluslararası alanda önemli sınamaların yaşandığı bir dönemde liderlerin bir araya gelmesinin iklim mücadelesi açısından özel önem taşıdığını ifade etti.

Zirveye katılan ülkelerin farklı deneyim, öncelik ve ulusal koşullarla Antalya'ya geldiğini belirten Erdoğan, buna rağmen ortak bir zeminin oluşturulabildiğine dikkati çekti. Erdoğan, bu ortamın COP31 boyunca ve sonrasında devam edecek diyalog ve iş birliği için kıymetli bir temel oluşturacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: İş birliği kıymetli bir temel oluşturacak

İKLİM MÜCADELESİNDE ORTAK ZEMİN VURGUSU

Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girildiğini hatırlatan Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelenin bilimsel olduğu kadar ahlaki bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Görüşmelerde ortaya çıkan geniş uzlaşının kendisini cesaretlendirdiğini belirten Erdoğan, COP31 Eylem Gündemi'nin önceliklerine bu ortak zeminin yansıtılmasını önemli bulduğunu ifade etti.

Erdoğan, iklim krizinden etkilenen toplumların desteklenmesi, gelecek nesillerin korunması ve ekonomilerin bağlı olduğu doğal kaynakların sürdürülebilirliği konusunda ortak sorumluluk bulunduğunu dile getirdi.

“İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ”NE DESTEK

Zirve kapsamında elektrifikasyon, yeşil sanayileşme, dayanıklılık, sıfır atık ve iklim finansmanı konularının ele alındığını belirten Erdoğan, özellikle iklim finansmanına erişimin önemine işaret etti.

Afrika, Pasifik ve diğer bölgelerin önceliklerinin de gündeme taşındığını aktaran Erdoğan, iklim eyleminin ülkelerin kalkınma ihtiyaçları ve ulusal koşullarıyla uyumlu şekilde ilerletilmesi gerektiğini kaydetti. Erdoğan, bu kapsamda “İklim Uygulama Köprüsü” girişiminin büyük destek gördüğünü bildirdi.

35X35 KÜRESEL ELEKTRİFİKASYON TAAHHÜDÜ

“35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü”ne verilen destekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, girişimin ülkeler, finans kuruluşları ve paydaşlar arasında daha yakın iş birliği kurarak mevcut taahhütleri somut sonuçlara dönüştürmeyi amaçladığını ifade etti.

Elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasının enerji güvenliğine ve kalkınmaya katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, ülkelerin kendi ihtiyaç ve önceliklerine uygun yollar izlemesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: İş birliği kıymetli bir temel oluşturacak

TÜRKİYE-AVUSTRALYA ORTAKLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ile Avustralya arasındaki ortaklığın çok taraflılığa duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Erdoğan, Pasifik Ada ülkelerinin COP31 sürecine katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sürdürülebilir uygulamaların toplumun tüm kesimlerinin katkısını gerektirdiğini belirten Erdoğan, hükümetlerin yanı sıra işletmelerin, finans kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplumun da sürece katkı sunması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, Antalya'da ortaya konulan siyasi iradenin Paris Anlaşması kapsamında yürütülecek çalışmalar açısından cesaret verici olduğunu belirterek, 1,5 derece hedefinin ulaşılabilir kılınması için uygulama çabalarının sürdürülmesi çağrısında bulundu.

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