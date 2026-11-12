Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı
Haber Videosu

Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde Bakan Murat Kurum'un Türkiye'nin Filistin'e desteğini vurgulayan sözlerinin ardından Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı. Mustafa, konuşması sonrası Kurum'a sarılarak teşekkür etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın konuşması öncesinde anlamlı anlar yaşandı. Genel kurula başkanlık eden Bakan Murat Kurum, Mustafa'yı kürsüye davet ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün önce yaptığı konuşmayı hatırlatarak Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi.

Kurum, anonsunda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin’in yanındadır, Gazze’nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun."

FİLİSTİN BAŞBAKANI AYAKTA ALKIŞLANDI

Bakan Kurum'un sözlerinin ardından Anadolu Genel Kurul Salonu'ndaki katılımcılar ayağa kalkarak Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı alkışladı. Mustafa, alkışlar eşliğinde kürsüye çıkarak konuşmasını gerçekleştirdi.

Uluslararası topluma seslenen Mustafa, Gazze halkının desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Konuşmasının ardından Bakan Kurum'un yanına giden Filistin Başbakanı, kendisine sarılarak teşekkürlerini iletti.

ZİRVENİN EN BÜYÜK SALONLARINDAN BİRİNE GAZZE ADI VERİLDİ

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31'de Filistin'e yönelik destek, konferans alanındaki salon isimlerine de yansıtıldı. Zirvenin ana genel kurul salonuna "Anadolu", Yeşil Bölge'deki en büyük salona ise "Gazze" adı verildi.

Bakan Kurum, zirve öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin COP31 Liderler Zirvesi'ne İsrail hükümetini davet etmediğini duyurmuş, "Barışın hakim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyizEmine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz Paşinyan bildiğiniz gibi! Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktıPaşinyan bildiğiniz gibi! Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e sert tepki: Hadsiz açıklamalar, soykırımı örtbas edemezAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e sert tepki: Hadsiz açıklamalar, soykırımı örtbas edemez Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koyduPaşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde imza! Anı panosuna adını yazdıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde imza! Anı panosuna adını yazdı
Murat KurumFilistinTürkiyeAntalyaGüncelCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • kutlu han kutlu han:
    KKTC niye tanımıyorlar acaba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç 6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
13:51
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
13:25
Ligde tek galibiyet: Manchester United’da Carrick’in yerine kim gelecek
Ligde tek galibiyet: Manchester United'da Carrick'in yerine kim gelecek?
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:35
Televizyon yıldızı Bodrum’da cinayetten tutuklandı
Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 14:09:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android