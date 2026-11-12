Paşinyan bildiğiniz gibi! Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı - Son Dakika
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Paşinyan bildiğiniz gibi! Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı

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Paşinyan bildiğiniz gibi! Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı
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Paşinyan bildiğiniz gibi! Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı
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COP31 Zirvesi için Türkiye'ye gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Türk gazeteci arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gazetecinin Tarkan dinlettiği Paşinyan, ünlü sanatçıyı tanıdığını söyledi. İkili birlikte kalp işareti yaparken Paşinyan, Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerle ilgili barış ve işbirliği mesajı verdi.

COP31 Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir Türk gazeteciyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gazeteci, Paşinyan'a Tarkan'ın şarkısını dinletirken Ermenistan Başbakanı, Türk sanatçıyı tanıdığını belirtti. İkili daha sonra birlikte kalp işareti yaptı.

"ŞİMDİ KARDEŞ OLDUK"

Gazeteci, Paşinyan'a "Şimdi kardeş olduk. Türkiye ve Ermenistan ilişkilerimizi geliştirmek için güzel şeyler yapıyoruz. Ve bundan dolayı mutluyuz. Umarım gelecekte Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye bölgemiz için ortak bir şeyler yapabiliriz. Bence bu halklarımız için harika olur. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

PAŞİNYAN'DAN BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Gazetecinin sözlerine yanıt veren Paşinyan, "Evet, işbirliği, barış ve refah için çalışmamız gerekiyor. Ve bence doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.

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    Yorumlar (1)

  • Ramazan ilbeyi Ramazan ilbeyi:
    bence paşinyan çok akıllı bir adam 0 0 Yanıtla
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