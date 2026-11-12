Putin\'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil

Rus gazeteci ve Kremlin yönetiminin sert eleştirmenlerinden Alexander Nevzorov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşındaki asıl amacına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Putin'in yalnızca Ukrayna topraklarını ele geçirmek istemediğini savunan Nevzorov, Rus liderin hedefinin insan gücünü kullanarak Doğu Avrupa ülkelerini yeniden Moskova'nın kontrolüne almak ve Sovyetler Birliği'ni canlandırmak olduğunu söyledi.

"ASIL HEDEFİ UKRAYNA TOPRAKLARI DEĞİL"

Rus gazeteci Alexander Nevzorov, Putin'in Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının arkasında çok daha geniş kapsamlı bir hedef bulunduğunu savundu. Nevzorov'a göre Rus liderin önceliği Ukrayna'nın şehirleri, toprakları veya doğal kaynakları değil, gelecekteki askeri hedefleri için kullanabileceği insan gücü.

Nevzorov, Rus ordusunun Ukrayna şehirlerinde yol açtığı büyük yıkımı da değerlendirmesine dayanak gösterdi. Putin'in ele geçirmeyi hedeflediği yerleşim alanlarını korumaya çalışmadığını savunan gazeteci, bunun Moskova yönetiminin önceliklerine ilişkin önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

"SOVYETLER BİRLİĞİ'Nİ YENİDEN KURMAK İSTİYOR"

Nevzorov, Putin'in uzun vadeli hedefinin Ukrayna ile sınırlı kalmadığını belirterek Doğu Avrupa ülkelerinin yeniden Rusya'nın kontrolüne alınmak istendiğini savundu. Rus liderin ele geçirilen bölgelerdeki insanları silahlandırarak başka ülkelere yönelik askeri operasyonlarda kullanmayı amaçladığını dile getirdi.

Gazeteciye göre bu stratejinin nihai hedefi, Sovyetler Birliği'nin eski nüfuz alanını yeniden oluşturmak. Nevzorov'un açıklamaları, Rusya'nın gelecekteki askeri hedeflerine ilişkin kendi değerlendirmelerini yansıtıyor; Kremlin'in böyle bir planı resmen açıkladığına dair bir bilgi bulunmuyor.

"HALKA FARKLI GEREKÇELER SUNULDU"

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı saldırıları da eleştiren Nevzorov, Kremlin'in savaşın ilk döneminde kamuoyuna sunduğu gerekçelerin gerçek amacı yansıtmadığını savundu.

Rus yönetiminin operasyonu Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazizm'den arındırılması gibi hedeflerle açıkladığını hatırlatan gazeteci, bu söylemlerin halkı ikna etmek amacıyla kullanıldığını ileri sürdü. Nevzorov, savaşın arkasında bölgesel hakimiyeti genişletme hedefinin bulunduğu görüşünü dile getirdi.