İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı - Son Dakika
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İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı

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İran\'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
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İran\'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
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İran, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimin ardından kadınlara özel askeri eğitim merkezi açtı. Tahran'daki merkezde kadınlara tüfek, insansız hava aracı ve savunma sistemlerinin kullanımı öğretilirken, eğitim görüntüleri dikkat çekti. Kadınların kıyafetlerine yönelik katı kurallarıyla bilinen İran yönetiminin onları askeri seferberliğe dahil etmesi ise tartışmalara yol açtı.

İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Meydanı'nda yalnızca kadın gönüllülere yönelik yeni bir askeri eğitim merkezi hizmete girdi. Devrim Muhafızları Ordusuyla bağlantılı Besic teşkilatının yürüttüğü eğitimler, ülke genelinde başlatılan "Can Feda" seferberliği kapsamında gerçekleştiriliyor.

ABD veya İsrail tarafından düzenlenebilecek olası bir kara harekatına karşı hazırlık amacı taşıdığı açıklanan programda kadınlar, haftada en az iki gün askeri eğitim alıyor. İranlı yetkililer, kadınların yalnızca destek görevlerinde değil, gerektiğinde ülke savunmasında da aktif rol üstlenmesini hedeflediklerini belirtiyor.

TÜFEK, İHA VE SAVAŞ TEKNİKLERİ ÖĞRETİLİYOR

Associated Press ve Euronews tarafından yayımlanan görüntülerde kadınların tüfeklerle eğitim yaptığı, duvarlardan halatlarla indiği ve yüksek noktalardan çelik halat yardımıyla geçtiği görülüyor. Eğitim programında ateşli silahların yanı sıra insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, ilk yardım ve kurtarma çalışmalarına da yer veriliyor.

Bazı kadınların eğitim alanına çocuklarıyla birlikte geldiği aktarılırken, gönüllülerin olası bir askeri saldırı durumunda savunma faaliyetlerine katılabilecek şekilde hazırlanması amaçlanıyor.

KADINLARIN ASKERİ EĞİTİMİ TARTIŞMA YARATTI

İran yönetimi, yeni eğitim merkezini kadınların ülke savunmasına katılımını artıran bir uygulama olarak sunuyor. Ancak kadınların kıyafetlerine ve kamusal yaşamdaki özgürlüklerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle eleştirilen ülkede, kadınların askeri seferberliğe dahil edilmesi farklı değerlendirmelere yol açıyor.

İran'da kadınların zorunlu askerlik yükümlülüğü bulunmazken, gönüllü olarak çeşitli savunma ve destek faaliyetlerine katılmalarına izin veriliyor. Yeni merkez, bu katılımı silah kullanımı ve saha eğitimleriyle genişletiyor.

"KAYIT YAPTIRANLARIN YARISI KADIN"

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Muhammed Resulullah Kolordusu Komutan Yardımcısı Ali Rıza Salarkiya, "Can Feda" seferberliğine katılanların yaklaşık yarısının kadın olduğunu açıkladı. İranlı yetkililer ülke genelinde 30 milyondan fazla kişinin programa kayıt yaptırdığını belirtse de bu sayı bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Eğitime katılan gönüllülerden Sepideh Keremi ise olası bir işgale karşı hazırlıklı olmak amacıyla programa dahil olduğunu söyledi. Keremi, ülkesini savunmaya kararlı olduğunu ve eğitimlere devam edeceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleriİnsansız Hava AracıTahranİsrailDünyaKadınİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • Jon snow Jon snow:
    Şuanda izliyoruz sadece hak ile batılın savaşını .oysaki bi müddet sonra bu görüntülerdeki kişiler bizler ve bizim kadınlarımız olacak abd ve İsrail köpeği ile savaşda. Bunların derdi Müslümanlarıni tek tek aşağı indirmek .tüm dünya gazze yi izliyor .yahu bunun hesabı nasıl verilecek Allaha gerçekten bazen içinden çıkamıyorum malesef .Bu kadar zulüm olabilirmi .Bi Erdoğanin sesi çıkıyor ama oda ancak bu kadar olabilir .oysaki şimdi çoktan kafasına bombayı indirmek gerekiyor du lanet kavime. 0 0
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    çarşaf özwl harekat 0 0 Yanıtla
  • cez kar cez kar:
    isralin tecavuz ve sapıklıklarından korunmasınlar mı yani katı yaptırım diye haber mi olur. 0 0
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