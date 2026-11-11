Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti

Ela Rümeysa Cebeci, hakkında verilen beraat kararının ardından Etiler'de objektiflere yansıdı. Cebeci'nin mahkeme sürecine ilişkin kısa değerlendirmesi dikkat çekti.

BERAAT SONRASI ETİLER'DE GÖRÜNTÜLENDİ

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan Ela Rümeysa Cebeci, mahkemenin beraat kararının ardından İstanbul'da görüntülendi. Etiler'deki bir alışveriş merkezine giden Cebeci, market alışverişi sırasında objektiflere yansıdı. Hakkındaki davanın sonuçlanmasının ardından görüntülenen Cebeci, geride bıraktığı dönemin kendisi açısından kolay geçmediğini ifade etti. Cebeci, "Zor bir süreçti." ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI ÇIKMIŞTI

Ela Rümeysa Cebeci, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında beraat etmişti. Mahkeme huzurunda savunmasını yapan Cebeci, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti. Duruşmada özellikle Sadettin Saran ile aralarındaki WhatsApp yazışmaları üzerinde durulmuştu. Cebeci, söz konusu mesajların içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunarak yazışmaların film repliklerinden oluştuğunu savundu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.