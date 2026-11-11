Eskişehir'de çikolata kutusuna gizlenen yaklaşık 300 tüfek mermisi bulundu

Eskişehir'de çikolata kutusuna gizlenen yaklaşık 300 tüfek mermisi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Gökmeydan Mahallesi Kaya Sokak'ta ihbar üzerine yapılan incelemede çikolata kutusuna gizlenmiş yaklaşık 300 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi. Mühimmat incelenmek üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Eskişehir'de polis ekiplerince bir sokakta çikolata kutusu içerisine gizlenmiş yaklaşık 300 adet uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde şüpheli bir kutu bulunduğu yönünde ihbar üzerine bölgeye intikal eden Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevrede detaylı araştırma yaptı. Yapılan incelemelerde, bir çikolata kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 300 adet uzun namlulu tüfek mermisi bulundu.
Ele geçirilen mühimmat, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından muhafaza altına alınarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA
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