Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar

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Görüntü Türkiye\'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
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12 yorum
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Görüntü Türkiye\'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Haber Videosu

İstanbul’da bir grup, trafikte tartıştıkları sürücünün aracının önünü keserek sopalarla saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İstanbul'da trafikte yaşanan tartışma, sopalı saldırıya dönüştü. Bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları sürücünün aracının önünü keserek saldırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Sopalarla araca saldıran grubun o anları, olay sırasında bölgede bulunan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Okurların en beğendiği yorum

“ooooo......çocukları.....bu basit??”

Tüm yorumlar (12)
Cep TelefonuİstanbulTürkiyeGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Serkan Ege Serkan Ege:
    Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar... Araca saldırmışlar niye yalan atıyonuz ? 1 17 Yanıtla
    Çengelköylü Çengelköylü:
    PARAYI KAZANAN DEVLET DAYAĞI YİYEN BEHÇET HAKSIZLIK BU BEHÇETE NE HACET 0 0
  • Sinan Özkan Sinan Özkan:
    ooooo......çocukları.....bu basit?? 12 0 Yanıtla
  • Abdullah Abdullah:
    Magandalık bu 11 0 Yanıtla
  • Bhadır Uzun Bhadır Uzun:
    kişi başı 184 bin + mala zarar 128 bin cana kasıt ve darp 9 aydan 18 aya kadar hapis talebi ile dava açabilir 10 0 Yanıtla
  • mehmet Hancıoğlu mehmet Hancıoğlu:
    trafik magandalarına en az bir ay hapis cezası uygulansın bi daha kimse yapamaz 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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