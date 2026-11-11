Görüntü Türkiye\'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar

Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’da bir grup, trafikte tartıştıkları sürücünün aracının önünü keserek sopalarla saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
İstanbul'da trafikte yaşanan tartışma, sopalı saldırıya dönüştü. Bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları sürücünün aracının önünü keserek saldırdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Sopalarla araca saldıran grubun o anları, olay sırasında bölgede bulunan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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“ooooo......çocukları.....bu basit??”Tüm yorumlar (12)
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