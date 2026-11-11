Görüntü Türkiye\'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar

İstanbul'da trafikte yaşanan tartışma, sopalı saldırıya dönüştü. Bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları sürücünün aracının önünü keserek saldırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Sopalarla araca saldıran grubun o anları, olay sırasında bölgede bulunan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.