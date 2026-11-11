Tümer Metin\'den İrfan Can Kahveci\'ye olay sözler: G**ü yemedi

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Daha önce ikili arasında yaşanan "Kim daha iyi futbolcu?" tartışması, İrfan Can'ın 2 gol atmasının ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Metin, gollerin ardından kendisinin etiketlenmesine sert sözlerle karşılık verdi.

"ONUN G*TÜ YEMEDİ"

İrfan Can Kahveci ile herhangi bir iddiaya girmediklerini belirten Tümer Metin, "İrfan Can 2 gol atınca hemen etiketlemeler başladı. İşte geliyor Tümer Metin falan, bir kere iddiaya girmedik çünkü onun g*tü yemedi" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Tümer Metin'in İrfan Can Kahveci hakkında kullandığı argo ifade tepkilere neden oldu. Eski futbolcunun açıklamasına yönelik eleştiriler gelirken, tartışmanın merkezinde Metin'in kullandığı üslup yer aldı.