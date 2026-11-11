Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tümer Metin\'den İrfan Can Kahveci\'ye olay sözler: G**ü yemedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Tümer Metin\'den İrfan Can Kahveci\'ye olay sözler: G**ü yemedi
Haber Videosu

Eski milli futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci hakkında kullandığı ifadelerle tepki çekti. Daha önce aralarında "Kim daha iyi futbolcu?" tartışması yaşanan ikili hakkında konuşan Metin, "Bir kere iddiaya girmedik çünkü onun g**ü yemedi" dedi. Metin'in sözlerine tepkiler geldi.

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Daha önce ikili arasında yaşanan "Kim daha iyi futbolcu?" tartışması, İrfan Can'ın 2 gol atmasının ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Metin, gollerin ardından kendisinin etiketlenmesine sert sözlerle karşılık verdi.

"ONUN G*TÜ YEMEDİ"

İrfan Can Kahveci ile herhangi bir iddiaya girmediklerini belirten Tümer Metin, "İrfan Can 2 gol atınca hemen etiketlemeler başladı. İşte geliyor Tümer Metin falan, bir kere iddiaya girmedik çünkü onun g*tü yemedi" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Tümer Metin'in İrfan Can Kahveci hakkında kullandığı argo ifade tepkilere neden oldu. Eski futbolcunun açıklamasına yönelik eleştiriler gelirken, tartışmanın merkezinde Metin'in kullandığı üslup yer aldı.

İrfan Can KahveciTümer MetinSözlerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Neticede futbolcu. Eğitim yok, sokakta top oynar aileden terbiye yok, sokakta aldığı kuralları dile getirilmiştir şekli, çok görmeyin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
İstanbul’un köklü şirketi zorda 3 ay süre verildi İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
300 okul tahliye edildi Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı 300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
İlk iş günüydü İzmir’deki faciada can verdi, ortaya çıkan detay yürek yaktı İlk iş günüydü! İzmir'deki faciada can verdi, ortaya çıkan detay yürek yaktı
16:56
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor
Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:26
Türkiye maçı öncesi Fransa’da Mbappe şoku
Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:14
Arda Güler’in bu fotoğrafı gerçek mi Soyunma odasında ilginç an
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 17:01:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android