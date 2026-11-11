Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın - Son Dakika
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Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın

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Devletin en kritik kurumu DDK\'nın eski başkanı Yunus Arıncı\'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
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5 yorum

Fon soruşturmasında tutuklanan, geçmişte Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığı da yapan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkındaki savcılık sevk yazısında dikkat çeken tespitlere yer verildi. Arıncı'nın 500 bin dolar rüşvet aldığına ilişkin ifade bulunduğu belirtilirken, aynı soruşturmada tutuklanan Ali Paslı'nın ortakları arasında olduğu bankanın yaklaşık 2 ayda fon işlemlerinden 2,4 milyar lira kar elde etmesi de mercek altına alındı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Paslı, Yunus Arıncı ve Ömer Murat Gülkan hakkındaki savcılığın sevk yazısında şüphelilere dair tespitler yer aldı.

3 İSİMLE İLGİLİ VAHİM İDDİALAR SEVK YAZSINA GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı hakkında savcılığın tutuklama talebinde bulunduğu sevk yazısına ulaşıldı.

Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın

"YÜKSEK KAR HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Yazıda, Ali Paslı'nın kurucularından ve pay sahiplerinden olduğu Adil Katılım Bankasının 31 Temmuz 2025'te şirket sermayesinden 1 milyar 844 milyon lira tutarında TLY fonu satın aldığı kaydedildi. Aynı fonların 23 Ekim 2025'te satıldığı ve toplamda yaklaşık 2 milyar 430 milyon lira kar elde edildiği aktarılan yazıda, kuruluş aşamasındaki bir bankanın sermayesinin yarısından fazlasını, TEFAS'ta yeni işlem görmeye başlamış ve geçmiş performansı bulunmayan tek bir fona yatırmasının risk yoğunlaşması ve likidite yönetimi bakımından izah edilemez nitelikte olduğu vurgulandı. Yazıda, yaklaşık 2 aylık süreçte bu denli yüksek kar elde edilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtilerek, elde edilen getirinin, aynı dönemde piyasa koşullarıyla uyumsuz olduğu dile getirildi.

Dosyaya 6 Kasım'da gelen MASAK raporuna göre, bankanın Tera fonlarına yatırdığı paranın yine Tera Yatırım Bankası AŞ tarafından Ali Emre Ballı'nın (aracında ölü bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı) bağlantılı şirketlerine verilen kredilerle sağlandığının anlaşıldığı ifade edildi.

YUNUNS ARINCI HAKKINDAKİ 500 BİN DOLARLIK RÜŞVET ALDIĞI İDDİASI

Yazıda, Takasbank'ın eski genel müdürü olan şüpheli Yunus Arıncı'nın bu görevi sırasında Tera Yatırım temsilcileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener ile irtibat halinde bulunduğu belirtilerek, şüphelinin Umut Güner (Dünya Gazetesi'nin ortaklarından) aracılığıyla 500 bin dolar rüşvet aldığına dair ifade bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca Güner'den 4 milyon 500 bin lira alan Arıncı'nın görevinin sağladığı gücü kötüye kullanarak bu miktarı iade etmediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu vurgulandı.

Yazıda, bunlara ek olarak, Tera grubunun Katılımevim'i devralması sürecinde Yunus Arıncı'nın BDDK'nin yönlendirmesiyle kredi artışı yaptığına dair beyan bulunduğu ifade edilerek, toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller olduğu kaydedildi.

Şüpheli Ömer Murat Gülkan'ın ise OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ'nin yüzde 65 ortağı ve imza yetkilisi olduğu anlatılan yazıda, Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) herhangi bir izni bulunmayan şirketi aracılığıyla, yazılı sözleşme olmaksızın Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve BES fonundan şirket hesabına para alarak 2022-2026 döneminde toplam 3,8 milyar lira tutarında VDMK işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Yazıda, şüphelinin kendi beyanına göre bu işlemlerden yaklaşık 100 milyon liradan fazla kazanç elde ettiği aktarılarak, bu hususun MKK kayıtları ve Gülkan'ın ikrarıyla sabit olduğu, şüphelinin söz konusu gelirleri sisteme entegre ederek üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu vurgulandı.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar vermişti. Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın

YUNUS ARINCI KİMDİR?

Ordu'da 1975'te dünyaya gelen Arıncı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yapan ve sosyoloji dalında da eğitim gören Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bürokrasi görevleri kapsamında müfettişlik ve başmüfettişlik yaptı. 2009'da Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Arıncı, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Arıncı, 9 yıl söz konusu görevine devam etti. Borsa İstanbul yönetiminde de görev alan Arıncı, DDK'deki görevinin ardından Takasbank Genel Müdürü oldu. Evli ve 3 çocuk sahibi Arıncı, İngilizce biliyor.

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Kaynak: AA
Devlet Denetleme KurumuYunus ArıncıTakas BankUmut GünerÖmer MuratEkonomiFinansGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • mehmet mehmet:
    yediniz içtiniz. türkiyeyi yediniz doymadınız. i. 2 0
    Abdullah Abdullah:
    Ne diyordu Sülo " Allah yaptırıyor. Biz tapmıyoruz " 0 0
  • tongerilhan tongerilhan:
    Hergün yeni yolsuzluk hırsızlık hak yeme vb bıktık artık bıktık.Gerçekten miğdem bulanıyor. 0 0
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Anlamıyorum ya , bu ne doymazlık , hırs. Yiyemeyeceksin o parayı , bari dağıt da dağıtır desinler... 0 0
  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Desenize suna borsa milleti dolandirma mekanizmasi haline gelmis 0 0
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