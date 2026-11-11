AK Parti'nin parası da fonda mı kaldı? CHP'li Öztürkmen'den genel merkez maaşları iddiası - Son Dakika
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AK Parti'nin parası da fonda mı kaldı? CHP'li Öztürkmen'den genel merkez maaşları iddiası

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AK Parti\'nin parası da fonda mı kaldı? CHP\'li Öztürkmen\'den genel merkez maaşları iddiası
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Fon krizine ilişkin yazılı açıklama yapan CHP'li Hasan Öztürkmen, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışanların maaşlarının bir fonda takılı kaldığını ileri sürdü. Gaziantep Milletvekili Öztürkmen, kaybedilen tutarın yakında ortaya çıkacağını belirterek AK Parti Grup Başkanvekillerinden paranın hangi portföye yatırıldığını açıklamalarını istedi. Öztürkmen, kamu kurumlarının birikimlerinin de fonlara kaptırıldığını savundu.

(ANKARA) -

 CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Ulaştığımız bilgilere göre AKP Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kalmış. Miktarın tam olarak ne kadar olduğu yakında belli olacaktır. Burada önemli sorular ortaya çıkıyor, AKP Grup Başkanvekilleri yanıt versinler: AKP Genel Merkez çalışanlarının maaşları hangi fon şirketine, kim tarafından, ne zaman yatırılmıştır? Kaptırılan para ne kadardır ve hangi portföye yatırılmıştır?" ifadelerini kullandı. 

CHP Gaziantep Milletvekili Öztürkmen yaptığı yazılı açıklamada, fon krizinde mağdur sayısının 455 bin 758 olarak açıklandığını ancak gerçek sayının bunun çok üstünde olduğunu savundu.

KAMU KAYNAKLARI DA FONDA KALDI İDDİASI

Yaşananların sadece fon sahiplerini değil, bağımsız borsa yatırımcısını da etkilediğini kaydeden Öztürkmen, "Onları da katınca mağdur sayısı 5 milyonu buluyor. Sadece vatandaşlarımız değil kamu kaynaklarımız da bu fon vurguncularına kaptırılmış durumda. Özel fon şirketine yatırılan İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2,9 milyar TL'sinin Takasbank'ta takılı kaldığı, Türkiye Sigorta'nın da 12,7 milyar TL'sinin fon vurgununun merkezindeki Tera'da olduğu ortaya çıktı. Başka hangi kamu kurumlarımızın birikimleri fonlarda takılı kaldı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Öztürkmen, şöyle devam etti:

"Parası fonda kalan kuruluşlardan biri de doğrudan AKP'dir. Ulaştığımız bilgilere göre AKP Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kalmış. Miktarın tam olarak ne kadar olduğu yakında belli olacaktır. Burada önemli sorular ortaya çıkıyor, AKP Grup Başkanvekilleri yanıt versinler: AKP Genel Merkez çalışanlarının maaşları hangi fon şirketine kim tarafından ne zaman yatırılmıştır? Kaptırılan para ne kadardır ve hangi portföye yatırılmıştır?"

SAYAN KAYA İLE TERA YÖNETİCİSİNİ BULUŞTURAN SİYASETÇİ KİM?

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın, hakimlik sorgusuna işaret eden Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Kaya, vurgunun merkezindeki şirketlerden Tera'nın yöneticisi Erdin Özel'in kendisine 'siyasilerce' önerildiğini, borsaya da siyasetçilerin telkinleriyle girdiğini söyledi. Kaya, 'siyasetçi' imasıyla 'Ben bu işleri yalnız yapmadım' mesajı vermektedir. Bu durumda Kaya'nın yanıtlaması gereken önemli sorular ortaya çıkmaktadır: Tera yöneticisi Erdin Özel'i kendisine öneren siyasetçiler kimlerdir? Hangi gerekçeyle önerilmiştir? Teracı Özel neden 'yardımcı' yapılmak istenmiştir? Bu soruların yanıtları, organize fon vurgunun siyasi ayağına ilişkin önemli bilgiler verecektir.

Yoksa Fatma Betül Sayan Kaya'ya Erdin Özel'i 'yardımcı' olarak öneren siyasiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmişler' dediği kişilerden midir? Erdoğan, vurguncuların listesini ısrarla açıklamazsa muhakkak bir itirafçı bunları açıklayacaktır. Kaya'nın yaptığı ima bunun ilk işaretidir. Bu konuda bize ulaşan bir iddiayı da Meclis çatısı altında soralım: Fatma Betül Sayan Kaya ile Tera yöneticisi Erdin Özel'i buluşturan 'siyasetçi', Saray'da etkili olan bir kişi midir? Kaya dışında yüklü miktarda 'Özata Denizcilik' hissesi alan başka AKP'li siyasetçiler olduğunu da öğrendik. Siz de biliyorsunuz. Neden onlar hakkında işlem başlatmıyorsunuz?

Diğer yandan AKP içinde de tartışmanın büyüdüğünü görüyoruz. Fon işlerine karışmamış üst düzey AKP'lilerin basına sızdırdığı bilgiler de manidar. Üst düzey AKP'li bir yönetici iddiaya göre şöyle diyor: 'Fatma Betül bir sonuç, sebepler elini kolunu sallayarak geziyor. Tek kişi olması mümkün değil, zincir bayağı uzun olmalı.' Vurguncuların listesi açıklanmadığına göre o zincirin ucu gerçekten bayağı uzun. Üstelik bu vurgunun faturası yalnızca finans bürokrasisine kesilemez. Öyle bile olsa, SPK, BDDK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, Borsa İstanbul ve Türkiye Sigorta'ya yapılan üst düzey atamaların tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapıldığı ortada."

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Kaynak: ANKA
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    Yorumlar (1)

  • AYDIN GUDUL AYDIN GUDUL:
    Sonuç olarak yediler ve doymadılar, halkın parasına çöküldü. Hala ne zaman paraların verileceği konusunda tek kelime yok. Hala sadaka dağıtacağız diyorlar. 0 0
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