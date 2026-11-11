Güney Carolina'da kayıp 11 aylık bebek ormanda gömülü bulunup kurtarıldı - Son Dakika
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Güney Carolina'da kayıp 11 aylık bebek ormanda gömülü bulunup kurtarıldı

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Güney Carolina\'da kayıp 11 aylık bebek ormanda gömülü bulunup kurtarıldı
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Lexington County'de pazartesi günü kaybolan 11 aylık Koah Sharpe'ı arama ekipleri, büyükbabasının evine yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yakın zamanda kazılmış toprağın altında buldu. Havluya sarılıp köpek kafesine konulmuş bebeğin yaklaşık 24 saattir gömülü olduğu tahmin ediliyor. Hastanedeki bebeğin durumu stabil; baba Michael Comer hırsızlık ve polise mukavemetten tutuklandı.

ABD'de kayıp olarak aranan 11 aylık bebek toprak altına gömülü halde sağ şekilde bulunurken, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca gömülü kaldığı düşünülüyor.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kayıp olan bebek toprak altına gömülü halde bulundu. Lexington County Şerifi Jay Koon, Koah Sharpe isimli 11 aylık bebeğin ormanlık alanda bir köpek kafesi içerisinde havluya sarılı halde sığ bir çukura gömülü olarak bulunduğunu açıkladı. Koon, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında gömülü kaldığını düşündüklerini ifade ederek, "Birkaç dakika önce 11 aylık küçük Koah'yı gömülmüş ve ağlar halde hayata tutunmaya çalışırken bulduk" dedi.

BABA TUTUKLANDI

Koon, bebeğin babası Michael Comer'ın pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Şerif, başka suçlamaların yöneltilip yöneltilmeyeceğinin belirlenmesi için savcılıkla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

YAKIN ZAMANDA KAZILMIŞ TOPRAK ELE VERDİ

Koon, annenin bebeği dışarı çıktığı sırada babasına bıraktığını ve pazartesi günü kaybolduğunu belirterek, bebeğin kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine yetkililerin geniş çaplı arama çalışması başlattığını aktardı. Koon, arama ekibinin Comer'ın babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yakın zamanda kazılmış toprakları fark etmesi üzerine bebeğin bulunduğunu söyledi.

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
HırsızlıkCarolina3. SayfaDünyaBebekKoahSuçSon Dakika

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