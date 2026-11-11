ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
Haber Videosu

ABD'deki Mississippi Üniversitesinde, siyahi öğrencilerin yaşadığı dairenin önünde iki beyaz öğrencinin maymun sesleri çıkararak ırkçı hareketler yapması tepki çekti. Kapı kamerasına yansıyan görüntülerin ardından üniversite yönetimi soruşturma başlatırken, olaya karışan öğrencilerden biri özür diledi. Üniversite, söz konusu öğrencinin artık okulda kayıtlı olmadığını açıkladı.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Mississippi Üniversitesinde (Ole Miss), üç siyahi kız öğrencinin yaşadığı dairenin önünde yaşanan olay büyük tepki topladı. Kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, üç beyaz kız öğrencinin dairenin önünden geçtiği, ikisinin ise kameraya yaklaşarak maymun sesleri çıkardığı ve göğüslerine vurarak maymun taklidi yaptığı görüldü.

IRKÇI HAREKETLERİN TAMAMI KAMERAYA YANSIDI

Kaydedilen görüntülerde, ilk öğrencinin kameraya doğru dönerek göğsüne vurduğu ve maymun sesleri çıkardığı, ardından ikinci öğrencinin de benzer hareketleri tekrarladığı görüldü. Üçüncü öğrencinin ise kameraya baktığı ancak aynı hareketleri yapmadığı belirtildi.

Dairede yaşayan öğrencilerden Jakiyra Metcalf, görüntüleri paylaşarak üniversite yönetiminin yaşananlar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğini sordu. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, olay ABD'de ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"KIZIM BU GÖRÜNTÜLERİ BANA GÖNDERDİ"

Dairede yaşayan öğrencilerden birinin annesi Tasha Bolton, kızının kendisine gönderdiği görüntüleri yayımlayarak yaşananlara tepki gösterdi. Görüntülerdeki genç kadınların, kızı ve iki ev arkadaşının üst kat komşuları olduğunu belirten Bolton, üniversite yönetiminden açıklama istedi.

Bolton, üniversitenin öğrencilerin kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer olması gerektiğini vurgulayarak olayın sorumlularının hesap vermesini talep etti. Ailenin hukuki destek aldığı ve üniversite yönetimiyle görüşmek istediği de aktarıldı.

ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin ardından Mississippi Üniversitesi yönetimi harekete geçti. Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Shawnboda Mead, yaşananları kınayarak olayın ilgili birimler tarafından soruşturulduğunu açıkladı.

Mead, üniversitedeki her öğrencinin kendisini güvende ve saygı görmüş hissetmesi gerektiğini belirterek ırkçılığın ve kişilerin kimlikleri nedeniyle aşağılanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Üniversite yönetimi, olaydan etkilenen öğrencilerle iletişime geçildiğini ve kendilerine destek sağlandığını bildirdi.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından görüntülerde maymun taklidi yapan öğrencilerden 18 yaşındaki Alaina Kunes, 10 Kasım'da yazılı bir açıklama yayımlayarak özür diledi.

Kunes, olaydan önce dairede yaşayan öğrencilerle tanışmadığını ve onların siyahi olduğunu bilmediğini savundu. Hareketlerinin duyarsız, uygunsuz ve incitici olduğunu kabul eden genç kadın, kimseyi ırkından dolayı hedef almak istemediğini ileri sürdü.

Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirten Kunes, üniversitenin yürüttüğü soruşturmayla iş birliği yapacağını da açıkladı.

ÜNİVERSİTEYLE İLİŞİĞİ KESİLDİ Mİ?

Mississippi Üniversitesi, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada Alaina Kunes'in artık okulun öğrencisi olmadığını doğruladı. Ancak genç kadının kendi isteğiyle mi ayrıldığı yoksa disiplin işlemi sonucunda mı okuldan çıkarıldığı açıklanmadı.

Üniversite yetkilileri, öğrenci mahremiyetini koruyan federal yasalar nedeniyle disiplin süreçlerine ilişkin ayrıntı paylaşamayacaklarını belirtti. Kunes ise görüntülerin yayımlanmasının ardından kendisinin ve ailesinin ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

Amerika Birleşik DevletleriMississippiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Volkan Demirel’e sürpriz talip Volkan Demirel'e sürpriz talip
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
Büyükşehir belediye başkanı için AK Parti iddiası Tarih bile verdi Büyükşehir belediye başkanı için AK Parti iddiası! Tarih bile verdi
Atış poligonunda intihara kalkıştı Atış poligonunda intihara kalkıştı
93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı 93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı
Arda Güler’den resital O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı
Kadrodan çıkarıldılar Türkiye ile karşılaşacak Fransa’da iki sakatlık birden Kadrodan çıkarıldılar! Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da iki sakatlık birden
Fatih Terim’den Galatasaray’ın yıldızına övgü dolu sözler: Gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler: Gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak
Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Kanada’da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir
Suudi Arabistan resmen onayladı Türkiye ile tarihi anlaşma Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
07:36
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
07:22
Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi
Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi
07:09
El Salvador ordusundan Haiti’de çetelere ağır darbe 20 kişiyi öldürdüler
El Salvador ordusundan Haiti'de çetelere ağır darbe! 20 kişiyi öldürdüler
07:01
Merkez Bankası’ndan kritik karar Faaliyet izni iptal edildi
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi
06:59
Bir dönemin seks sembolüydü Pamela Anderson’ın son hali şaşırttı
Bir dönemin seks sembolüydü! Pamela Anderson'ın son hali şaşırttı
06:55
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
06:49
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
06:40
Letonya ve Litvanya sınırında alarm NATO savaş uçakları havalandı
Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı
02:04
Suudi Arabistan resmen onayladı Türkiye ile tarihi anlaşma
Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
22:01
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
21:33
Volkan Demirel’e sürpriz talip
Volkan Demirel'e sürpriz talip
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
10:20
Önceki görüntüsü tüyler ürpertiyordu, şimdi yabani kuşlara ev sahipliği yapıyor
Önceki görüntüsü tüyler ürpertiyordu, şimdi yabani kuşlara ev sahipliği yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 08:24:47. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android