Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler: Gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak - Son Dakika
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Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler: Gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak

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Fatih Terim\'den Galatasaray\'ın yıldızına övgü dolu sözler: Gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak
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Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un yeteneğini ve formunu övdü ve 21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a hızlı uyum sağladığını belirtti. Terim, Batrakov'un gelecekte şu an olduğundan daha iyi bir kariyere sahip olacağını vurguladı.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden biri olan Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Rus futbolcusu Aleksey Batrakov ile ilgili Rus basınına açıklamalarda bulundu.

''ÇOK BEĞENİYORUM''

Batrakov'un kalitesine dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Aleksey Batrakov çok yetenekli bir oyuncu, onu gerçekten çok beğeniyorum. Şu anda harika bir formu var ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor.'' dedi.

Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler: Gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak

''GELECEKTE ŞU ANDAKİNDEN DAHA DA İYİ OLACAK''

Sözlerine devam eden Fatih Terim, 21 yaşındaki oyuncunun gelecekte daha iyi bir kariyeri olacağını ifade ederek, ''İstanbul'a, Galatasaray'a, büyük bir kulübe alışıyor. Bence gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak. Bence Galatasaray'a ve İstanbul'a çok çabuk uyum sağladı." şeklinde konuştu. 

Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler: Gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da tüm kulvarlarda 13 maçta süre bulan Rus yıldız Aleksey Batrakov, 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

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