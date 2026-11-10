Barış Alper Yılmaz\'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Yeşim Yeşilçimen\'den iddiaları doğrulayan paylaşım

Galatasaray’ın ve A Milli Takım’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile Yeşim Yeşilçimen hakkında bir süredir konuşulan aşk iddiaları neredeyse belgelendi. Uzun zamandır gözlerden uzak bir birliktelik yaşadıkları öne sürülen ikilinin ilişkisi, sosyal medyaya taşındı.

''TEŞEKKÜRLER STAR''

Yeşim Yeşilçimen, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikoduları artırdı. Barış Alper Yılmaz’ın kendisine hediye ettiği imzalı formayı takipçileriyle paylaşan Yeşilçimen, gönderisine ''Teşekkürler star'' notunu düşerek birlikteliği resmen doğruladı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sarı-kırmızılı taraftarların ve magazin dünyasının yakından takip ettiği bu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.