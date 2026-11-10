Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Atatürk\'ü anma törenine damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma töreninde önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Milli mücadele dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Atatürk bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazılmıştır" diyen Erdoğan, "Gazi'nin mirasını istismar edenler on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Cumhur ile cumhuriyetin arasını açtılar, vesayete son verdik. Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıktık. Atatürk'ün mirasını eğip bükenler millete kötülük yaptı" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Aziz milletim, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuzun kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedî âleme irtihal edişinin 88. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

Her köşesinde bir aslan yatan bu aziz vatanda, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare ederek Cumhuriyet'e giden yolu açan Gazi Meclisimizin o dönemki tüm üyelerini aynı şekilde hürmetle yad ediyorum.

Vatan şairimiz Namık Kemal'in şu mısraları, mesele istiklal ve istikbalimiz olduğunda millet olarak şehadete nasıl susadığımızın veciz bir ifadesidir:

'Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda,

Can korkusu gezmez ovamızda, dağımızda, Her kûşede bir şîr yatar toprağımızda,

Kavgada şehadetle bütün kâm alırız biz.'

Evet, bin yıldır verdiğimiz tüm kavgalarda yiğitçe, mertçe, kahramanca toprağa düşen şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im cümlesinin ruhlarını şad, mekânlarını cennet, bizleri de şühedaya inşallah layık eylesin diyorum. Önceki hafta Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Son asrı büyük acılarla, yıkımlarla, bozgunlarla geçen bir milletin nasıl yeniden şahlandığını, küllerinden nasıl yeniden doğduğunu, bu muazzam kıyamı nasıl Cumhuriyet'le taçlandırdığını bir kez daha hatırladık.

Şurası muhakkak ki Cumhuriyet'i korumak, onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını teşkil eden kurumları güçlendirmekle mümkündür. Bu kurumlar tarihi bugüne taşır, kimlik ve kültürü bünyelerinde yaşatır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu da işte bu müesseselerden biridir. Bunu düşünerek bu muazzam eseri inşa ettik, ihya ettik ve bugüne taşıdık.

"ATATÜRK BAĞIMSIZLIK MEŞALESİNİ ATEŞLEDİ"

Milli mücadele dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Atatürk bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir.

Türkçemize, tarihimize ve medeniyetimize özveriyle temsil eden tüm kurum mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Atatürk bağımsızlık meşalesini ateşledi. Kurtuluşa giden yıl esareti reddeden bağımsızlık ruhuyla açılmıştır. Amasya'da gür sesle beyan edilen milli irade Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Anadolu safhına yayılmıştır. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazılmıştır. Zaferle neticelenen milli mücadelenin ardından 29 Ekim'de kurulan Cumhuriyet ile devletler zincirimize yeni bir halka eklenmiş, egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiştir.

Gazi'nin mirasını istismar edenler on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Cumhur ile cumhuriyetin arasını açtılar, vesayete son verdik. Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıktık. Atatürk'ün mirasını eğip bükenler millete kötülük yaptı.

"İÇ CEPHEMİZİ YENİ HAMLELERLE DAHA DA TAHKİM EDİYORUZ"

Her alanda büyük bir atılım seferberliği içerisindeyiz. Terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafeler aldık. Etrafımızı saran istikrarsızlık ve çatışma kuşağına rağmen devleti ve milleti ile tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz. İç cephemizi yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz. Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz. Devleti ve milletiyle tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin bizlere mirası olan bu ülkeyi yeni zaferlerle, yeni başarılarla çok daha güçlü bir hale getirene kadar durmayacak, duraksamayacağız."