Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma - Son Dakika
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Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

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Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata\'ya anlamlı anma
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4 yorum
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Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata\'ya anlamlı anma
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Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyünde 2 öğrencisi ve 1 öğretmeni bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 88. yıl dönümünde törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla okul bahçesine çıkan öğretmen Rümeysa Karahan ile öğrencileri Poyraz Avcı ve Meryem Topçu, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu.

Çıldır Gölü kıyısındaki küçük köy okulunda öğretmen ve 2 öğrencisi, Ulu Önder’i saygıyla andı. Öğrenciler, Atatürk’e duydukları sevgiyi kendi sözleriyle anlattı.

Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

SİRENLER ÇALINCA BAHÇEYE ÇIKTILAR

Çıldır Gölü kıyısındaki Çanaksu köyünde bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu’nda, Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla öğretmen Rümeysa Karahan ve 2 öğrencisi derse ara verip okul bahçesine çıktı. Öğrencilerden biri göndere çekili bayrağı indirdi.

Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

TÖRENİN ARDINDAN DERSLERİNE DÖNDÜLER

Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına dönerek derslerine devam etti.

Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

“ATAM SENİ HİÇ GÖRMEDİM AMA ÇOK SEVİYORUM”

3. sınıf öğrencisi Poyraz Avcı, Atatürk’e duyduğu sevgiyi dile getirerek Anıtkabir’i ziyaret etmek istediğini söyledi. Avcı, “Atatürk saat 9'u 5 geçe gözlerini hayata yumdu. Onu çok özledim, Anıtkabir’e çok gitmek istiyorum. Atam seni hiç görmedim ama seni çok seviyorum” dedi.

Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

“AÇTIĞIN YOLDA DURMADAN İLERLEYECEĞİME SÖZ VERİYORUM”

4. sınıf öğrencisi Meryem Topçu ise Atatürk’ün çocuklara verdiği öneme dikkat çekti. Topçu, “Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bize dünyanın ilk çocuk bayramını hediye etti. Bu yüzden onu çok seviyorum. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan ilerleyeceğime söz veriyorum” diye konuştu.

Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma
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Kaynak: DHA
Okurların en beğendiği yorum

“Pırıl pırıl öğrenciler ve yüreği merhamet dolu öğretmen sevgiler saygılar sizler için gelsin.”

Tüm yorumlar (4)
10 Kasım Atatürk'ü Anma GünüMustafa Kemal AtatürkKemal Öztürk10 KasımArpaçayGüncelKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • OZYOLDAS 23 OZYOLDAS 23:
    Pırıl pırıl öğrenciler ve yüreği merhamet dolu öğretmen sevgiler saygılar sizler için gelsin. 10 0
  • SEZAİ KUŞ SEZAİ KUŞ:
    Cumhuriyet amacına ulaşmış 2 öğrenciye öğretmen ve akıllı tahta verilmiş. Güzel olmuş. 4 0
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    ŞİMDİ ÖRÜMCEK KAFALI BİRİ ÇIKAR;HEYKELİN ÖNÜNDE SAYGI DURUŞU YAPILIR MI DER.!!!! 4 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    özel okula gönderseler bu kadar bire bir eğitim göremezler. kırsal kesimde yetişen çocuklar o yüzden daha başarılı oluyorlar. tabiki biraz aile birazda çocukta varsa istek. 2 0 Yanıtla
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