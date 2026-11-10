Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım - Son Dakika
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Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım

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Tom Barrack\'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım
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6 yorum

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, 10 Kasım'da Atatürk'ü anarak saat 09.05'te Türkiye ile birlikte saygı duruşunda bulunduğunu belirtti. Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine vurgu yapan Barrack, egemenlik ve onurun cesaretle kazanıldığını, bunları korumanın ise rakipleri ortağa dönüştürmekten geçtiğini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle anılırken ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack da bir mesaj yayımladı. Barrack, Atatürk'ün yalnızca Türkiye'nin kuruluşundaki rolüne değil, savaşın ardından barışı ve devlet kurumlarını inşa etme iradesine de dikkat çekti.

"SAAT 09.05'TE TÜRKİYE İLE BİRLİKTE SAYGI DURUŞUNDAYIM"

Barrack, mesajına "Bugün saat 09.05'te Türkiye sessizliğe bürünüyor, ben de onunla birlikte saygı duruşunda bulunuyorum" sözleriyle başladı. Atatürk'ün ölümünün üzerinden 88 yıl geçmesine rağmen ortaya koyduğu örneğin günümüz için de anlam taşıdığını belirten ABD'li diplomat, onun savaşın bedelini çok iyi bilen bir asker olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün yıkılan bir imparatorluğun ardından cumhuriyet kurmayı tercih ettiğini vurgulayan Barrack, geçmişin kırgınlıkları yerine kurumları inşa etmesinin önemine değindi. Türkiye'ye yön vermeye devam eden "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini de mesajının merkezine yerleştirdi.

"ASIL CESARET, RAKİPLERİ ORTAĞA DÖNÜŞTÜRMEKTİR"

Barrack, Atatürk'ün mirasının günümüzün bölgesel sorunları açısından da yol gösterici olduğunu belirtti. İstikrar arayışının sürdüğü bir coğrafyada egemenlik ve onurun cesaretle kazanıldığını ifade eden Büyükelçi, bunları korumanın ise daha zorlu bir cesaret gerektirdiğine dikkat çekti.

Barrack, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Egemenlik ve onur cesaretle kazanılır; onları güvence altına almak ise rakipleri ortaklara dönüştürmenin daha zorlu cesaretini gerektirir."

Tom Barrack'tan <a class='keyword-sd' href='/10-kasim/' title='10 Kasım'>10 Kasım</a> mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım
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“ELİN AMERİKA'LI SI BİLE SAYGI DURUŞUNDA BULUNUYOR AMA HALA BU ÜLKEDE DOĞUP BÜYÜYEN SÖZDE TÜRK OLDUĞUNU İTDA EDEN SAYGI DUYMAYAN İNSANLAR VAR. YAZIK GERÇEKTEN…”

Tüm yorumlar (6)
10 Kasım Atatürk'ü Anma GünüAmerika Birleşik DevletleriMustafa Kemal Atatürk10 KasımTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • JY JY:
    ELİN AMERİKA'LI SI BİLE SAYGI DURUŞUNDA BULUNUYOR AMA HALA BU ÜLKEDE DOĞUP BÜYÜYEN SÖZDE TÜRK OLDUĞUNU İTDA EDEN SAYGI DUYMAYAN İNSANLAR VAR. YAZIK GERÇEKTEN ÇOK YAZIK. 3 9
    Okur 7828 Okur 7828:
    Atatürk'ü ve Türklüğü bir araya getirmek nasıl bir mantık ? 2 1
  • turankadas44 turankadas44:
    bu ülkede her doğan atatürkçümü oluyor. TÜRKLÜK METEHANA DAYANIYOR KOÇUM ATATÜRK TÜRKSE NEDEN MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ YABIDİ MEKTEBİNDE OKUDU HANİ ADI KEMAL YA 2 2 Yanıtla
  • Kadir Yılmaz Kadir Yılmaz:
    ulan barrakım sizin getireceğiniz barış şurda kalsın gölge etmeyin başka ihsan istemez. 2 2 Yanıtla
  • huseyinarikan58 huseyinarikan58:
    Sizin gibilerden ortak olmaz Atatürk büyük insanmış sizin gibi insanlık düşmanlarından uzak durmuş 0 2
  • Kenan Sırmalı Kenan Sırmalı:
    Kovun bunu, ortalık karıştırıcısı mendebur 0 0 Yanıtla
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