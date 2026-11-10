Saat 9\'u 5 geçe hayat durdu!

İstanbul, 10 Kasım sabahında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tek yürek oldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte milyonlarca insan günlük yaşamına ara vererek saygı duruşunda bulundu. Kentin en işlek yollarında araçlar dururken sürücüler otomobillerinden indi. İşe ve okula yetişmeye çalışan vatandaşlar da oldukları yerde hareketsiz bekleyerek Atatürk'ü andı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK DURDU

İstanbul'un en yoğun noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında saat 09.05'te dikkat çeken görüntüler oluştu. Trafikteki sürücüler araçlarını durdurarak dışarı çıktı. Yağışlı havaya rağmen yol boyunca yan yana duran vatandaşlar, siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Normalde araç hareketliliğinin eksik olmadığı yollarda o anlarda sessizlik hakim oldu.

METRO, METROBÜS VE ÜST GEÇİTLERDE AYNI MANZARA

Anma yalnızca kara yollarıyla sınırlı kalmadı. İstanbul'un toplu ulaşım noktalarında da vatandaşlar Atatürk için durdu. Metro ve metrobüslerde yolculuk yapanlar ile istasyonlarda bekleyenler saygı duruşuna katılırken üst geçitlerde yürüyen vatandaşlar da adımlarını kesti. Kentin farklı noktalarından gelen görüntüler, İstanbul'un aynı anda nasıl tek yürek olduğunu ortaya koydu.

ARAÇLARINDAN İNİP SAYGI DURUŞUNA GEÇTİLER

Özellikle yoğun trafikte kaydedilen görüntülerde, sürücülerin araç kapılarını açarak yol kenarında ve otomobillerinin yanında ayakta beklediği görüldü. Bazı vatandaşlar yağmura aldırış etmeden saygı duruşunda bulunurken uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda hareketlilik anma boyunca durdu. Saat 09.05'te İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan bu anlar, Atatürk'e duyulan saygının 88 yıl sonra da aynı şekilde sürdüğünü gösterdi.