Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor - Son Dakika
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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
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2 yorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden usulsüz ihaleler alındığı ve elde edilen paraların Halk TV ile bağlantılı şirket ve hesaplara aktarıldığı iddia edildi.

Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 2. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir’de 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 7 kişi yakalandı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANALAR

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, belediye kontrolörü Mehmet Meral, BUSTECH çalışanları Filiz Bulut ve Murat Topuz ile şirket ortağı İbrahim Seyfittinoğlu gözaltına alındı. ESBAKIM şirketinin sahibi Emre Kaya firari, İbrahim Tuncol ise başka bir dosyadan tutuklu.

PARALAR HALK TV'YE AKTARILDI İDDİASI

Soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden usulsüz ihaleler alındığı, rüşvet verildiği ve elde edilen paranın Halk TV ile bağlantılı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddia ediliyor. 

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
 Cafer Mahiroğlu

İLK OPERASYONDA 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ekim 2026 tarihinde de operasyon düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İlk operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü tutuklanmış, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HALK TV'YE KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere mahkeme kararıyla el konulmuştu. Söz konusu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamada, soruşturmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı bazı ihale süreçleri ve mali işlemler üzerinde yoğunlaştığı belirtilmişti.

Cafer Mahiroğlu ise kendisine yöneltilen mali usulsüzlük iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

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    Yorumlar (2)

  • huseyinuyanik53 huseyinuyanik53:
    Ramazan SÖZER de alsınlar herşey o yapıyordu adam tertemiz piyasada 0 0 Yanıtla
  • Birşey demedimki Birşey demedimki:
    Yorumları silen korkusuz haber sitesi. 0 0
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