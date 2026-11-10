Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 2. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir’de 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 7 kişi yakalandı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANALAR

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, belediye kontrolörü Mehmet Meral, BUSTECH çalışanları Filiz Bulut ve Murat Topuz ile şirket ortağı İbrahim Seyfittinoğlu gözaltına alındı. ESBAKIM şirketinin sahibi Emre Kaya firari, İbrahim Tuncol ise başka bir dosyadan tutuklu.

PARALAR HALK TV'YE AKTARILDI İDDİASI

Soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden usulsüz ihaleler alındığı, rüşvet verildiği ve elde edilen paranın Halk TV ile bağlantılı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddia ediliyor.

Cafer Mahiroğlu

İLK OPERASYONDA 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ekim 2026 tarihinde de operasyon düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İlk operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü tutuklanmış, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HALK TV'YE KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere mahkeme kararıyla el konulmuştu. Söz konusu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamada, soruşturmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı bazı ihale süreçleri ve mali işlemler üzerinde yoğunlaştığı belirtilmişti.

Cafer Mahiroğlu ise kendisine yöneltilen mali usulsüzlük iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.