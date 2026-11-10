Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti - Son Dakika
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Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

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Altın yatırımcısının gözü ABD\'de! Fiyatlarda yön değişti
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Altın yatırımcısının gözü ABD\'de! Fiyatlarda yön değişti
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Altın fiyatları, ons başına 4 bin 150 dolara yaklaşmasının ardından kar satışlarıyla geriledi. Yatırımcılar ABD enflasyon verilerine ve Fed'in faiz kararına odaklanırken gram altının satış fiyatı 6 bin 652 TL seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı. Önceki seansta yüzde 1'in üzerinde değer kazanan ve ons başına 4 bin 150 dolara yaklaşan altın, yatırımcıların kazançlarını nakde çevirmeye yönelmesiyle yükselişinin bir bölümünü geri verdi. Piyasalarda fiyat hareketleri sınırlı kalırken ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞİN ARDINDAN KAR SATIŞLARI

Altın piyasasında yaşanan geri çekilmenin arkasında, önceki gün kaydedilen güçlü yükselişin ardından gelen kar satışları bulunuyor. Reuters'a değerlendirmelerde bulunan Capital.com Kıdemli Finans Piyasaları Analisti Kyle Rodda, fiyatların ABD işlem seansında ulaştığı yüksek seviyelerden gerilediğini belirtti. Rodda, piyasadaki hareketliliğin sınırlı olduğunu ve düşüşün yatırımcıların karlarını realize etmesinden kaynaklanabileceğini ifade etti.

TRUMP'IN İRAN KARARI ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Altın fiyatlarının seyrinde jeopolitik gelişmeler de belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri saldırıları şimdilik ertelemeyi planladığını açıklaması, piyasalarda dikkatle izlenen gelişmeler arasında yer aldı. Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölge ülkelerinden gelen taleplerin kararında etkili olduğunu belirterek Katar Başbakanı'nın Beyaz Saray'daki görüşmeler sırasında yaptığı çağrılara işaret etti.

Analist Kyle Rodda ise ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmayı daha fazla tırmandırmaktan kaçınmasının ve petrol fiyatlarının gerilemesinin altın açısından destekleyici olabileceğini söyledi. Rodda'ya göre petrol fiyatlarındaki düşüşün doların seyri, enflasyon beklentileri ve faiz oranları üzerindeki etkisi, değerli metal için olumlu koşullar oluşturabilir.

FED'DEN ENFLASYON MESAJI

ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlik sürerken Richmond Fed Başkanı Tom Barkin'in açıklamaları da piyasaların odağında yer aldı. Barkin, pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, Fed'in enflasyonla mücadelede dikkatli hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyonun merkez bankasının karşı karşıya olduğu en büyük risk olmayı sürdürdüğünü belirten Barkin, aralık ayındaki faiz kararına ilişkin henüz belirgin bir temel senaryosunun bulunmadığını ifade etti.

Aktarılan CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 84 olarak fiyatlıyor. Bir hafta önce yaklaşık yüzde 74 seviyesinde bulunan bu orandaki yükseliş, yatırımcıların para politikasına ilişkin beklentilerindeki değişimi ortaya koyuyor.

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, herhangi bir faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. Çünkü faizlerin yükseldiği dönemlerde getirili finansal araçlar daha fazla ilgi görürken altın tutmanın fırsat maliyeti artıyor. Bu nedenle Fed'in atacağı adımlar, değerli metalin fiyat hareketleri üzerinde önemli rol oynuyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİLERİNİ BEKLİYOR

Yatırımcıların gözü, ABD'de açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi. Günün ilerleyen saatlerinde yayımlanması beklenen enflasyon rakamları, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentileri etkileyebilir.

TÜFE verilerinin ardından piyasaların odağında cuma günü açıklanacak üretici fiyat endeksi (ÜFE) bulunuyor. Her iki gösterge de ABD ekonomisindeki fiyat baskılarının seyrini ortaya koyması bakımından önem taşıyor. Verilerin beklentilerin üzerinde veya altında gerçekleşmesi, doların değerinden tahvil faizlerine ve altın fiyatlarına kadar birçok finansal varlıkta hareketliliğe neden olabilir.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalardaki gelişmelerin ardından yurt içinde de altın fiyatları takip ediliyor. Aktarılan son verilere göre gram altının alış fiyatı 6.606,02 TL, satış fiyatı ise 6.652,52 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altının Türkiye'deki fiyatı, uluslararası piyasalarda dolar üzerinden işlem gören ons altının değeri ile dolar/TL kurunun birleşiminden etkileniyor. Bunun yanında yurt içi piyasa koşulları da alış ve satış fiyatlarının oluşumunda rol oynuyor. Bu nedenle ons altında yaşanan değişimler ve döviz kurundaki hareketler, gram altının fiyatına doğrudan yansıyabiliyor.

Amerika Birleşik DevletleriOns AltınEkonomiSon Dakika

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