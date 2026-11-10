Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden - Son Dakika
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Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden

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Emir Sarıgül\'den babasına iki darbe birden
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11 yorum

Kara para aklama soruşturmasında tutuklandıktan sonra adli kontrolle tahliye edilen Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden geldi. Kulislerde konuşulan iddialara göre, Emir Sarıgül babası Mustafa Sarıgül'ün görüşme isteklerini reddetti, ailesiyle tüm bağlarını kopardı. Ayrıca Emir Sarıgül'ün dedesinin soyadı olan "Köksaloğlu" soyadını almak istediği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Abdurrahman Emir Sarıgül, 18 Ekim'de avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarıgül, 21 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Abdurrahman Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

"EMİR SARIGÜL, BABASININ GÖRÜŞME TALEPLERİNİ REDDETMİŞ"

Emir Sarıgül ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Barış Yarkadaş tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, Emir Sarıgül'ün babasının görüşme isteklerini reddettiğini ayrıca soyadını değiştirmek istediğini iddia etti.

Yarkadaş şunları söyledi: "Babasıyla da görüşmüyor Emir Sarıgül.  Mustafa Sarıgül görüşme girişiminde bulundu ama Emir Sarıgül bunların hiçbirini kabul etmedi, Sarıgül ailesiyle tüm bağlarını kopardı. Evine ziyarete gidenlere de şunu söylüyormuş: 'Ben devletim ve milletim için gereken neyse onu yaptım, bildiğim her şeyi anlattım.'

"SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Emir Sarıgül evet soyadını değiştirmek istiyor. Dedesinin soyadı olan Köksaloğlu olarak değiştirecek. Bununla ilgili mahkemeye başvurmuş, avukat aracılığıyla annesinin kızlık soyadını alacak. Annesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'nun kızıdır."

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Okurların en beğendiği yorum

“besle kargayı oysun gözünü”

Tüm yorumlar (11)
Mustafa SarıgülEmir Sarıgül3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (11)

  • aykut koçak aykut koçak:
    besle kargayı oysun gözünü 5 3 Yanıtla
    4jdzqvwvb4 4jdzqvwvb4:
    bu olaylardan buna mı ulaştın!!! kim karga kim bahçıvan belli değil !!! 0 0
    Sinan Gökdemir Sinan Gökdemir:
    Çalınan paralarla mi nesledi . Evet dolandırıcılıkta . Beslendiler . Ortada milyar eurolar dönüyor . Dikkat edin kaçmasın 0 0
  • gurkanh328 gurkanh328:
    eee şatafatlı hayat devam etsin adma kodes mi yasasin kim fındık kiracak 4 1 Yanıtla
  • Ramazan Doğan Ramazan Doğan:
    siz nasıl gazetecisiniz,bütün haberleriniz iddialar üzerine dayalı :) 2 0 Yanıtla
  • Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Ben Sarıgül'ün söz konusu videosunu gördüm, böyle bir babanın evladı olmak kolay değil muhtemelen video ortaya çıkmadan öncede çocukları sarıgül'ün yaptıklarından haberdardılar şimdi iyice aralarına mesafe girdi, kim olsa soyadını değiştirir. 0 2 Yanıtla
    gurkanh328 gurkanh328:
    işin ucunda para varsa değişir merak etme 0 0
  • kjpmvwxs5r kjpmvwxs5r:
    Temizlik şart 1 0
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SON DAKİKA: Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden - Son Dakika
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