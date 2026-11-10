Emir Sarıgül\'den babasına iki darbe birden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Abdurrahman Emir Sarıgül, 18 Ekim'de avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarıgül, 21 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Abdurrahman Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

"EMİR SARIGÜL, BABASININ GÖRÜŞME TALEPLERİNİ REDDETMİŞ"

Emir Sarıgül ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Barış Yarkadaş tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, Emir Sarıgül'ün babasının görüşme isteklerini reddettiğini ayrıca soyadını değiştirmek istediğini iddia etti.

Yarkadaş şunları söyledi: "Babasıyla da görüşmüyor Emir Sarıgül. Mustafa Sarıgül görüşme girişiminde bulundu ama Emir Sarıgül bunların hiçbirini kabul etmedi, Sarıgül ailesiyle tüm bağlarını kopardı. Evine ziyarete gidenlere de şunu söylüyormuş: 'Ben devletim ve milletim için gereken neyse onu yaptım, bildiğim her şeyi anlattım.'

"SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Emir Sarıgül evet soyadını değiştirmek istiyor. Dedesinin soyadı olan Köksaloğlu olarak değiştirecek. Bununla ilgili mahkemeye başvurmuş, avukat aracılığıyla annesinin kızlık soyadını alacak. Annesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'nun kızıdır."