Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı - Son Dakika
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Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı

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Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı
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ABD'nin New Jersey eyaletinde bir postacı, posta kutusu bantla kapatılmış evin kapısında "İçeride 911'i arayın" yazılı gizemli bir not buldu. Altında gözlerine çarpı işareti çizilmiş iki üzgün yüz bulunan not üzerine polisi arayan postacı, korkunç bir olayın ortaya çıkmasını sağladı. Eve giren ekipler, 60'lı yaşlarındaki üç kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı. Notu kimin bıraktığı ve kardeşlerin nasıl öldüğü henüz belirlenemedi.

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Mount Holly kasabasında 6 Kasım'da yaşanan olay, posta dağıtımı yapan Dom Clements'ın Winding Way Caddesi'ndeki bir evin önünde fark ettiği tuhaf ayrıntıyla ortaya çıktı. Her gün uğradığı adresin posta kutusunun bantla kapatıldığını gören Clements, kapının yanına bırakılan el yazısı notu fark etti.

SOKAKTAN GÖRÜLEMEYECEK BİR NOKTAYA BIRAKILDI

Kapıya şeffaf bantla tutturulan kağıtta İngilizce "9-1-1 Inside" (İçeride 911'i arayın) yazıyordu. Mesajın altında ise gözleri çarpı işaretiyle çizilmiş iki üzgün yüz bulunuyordu.

Notun bulunduğu yer de postacının dikkatini çekti. Clements, mesajın sokaktan görülemeyecek bir noktaya bırakıldığını, eve her gün yaklaşan tek kişinin ise kendisi olduğunu söyledi.

Durumdan şüphelenen postacı, komşulardan biriyle görüştükten sonra acil yardım hattını aradı.

Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı

ÜÇ KARDEŞ ÖLÜ BULDU

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, evin içerisinde üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybedenlerin yaşlı kardeşler olduğu belirlenirken, olay yerinde inceleme başlatıldı.

Komşulardan David Babcock, ölen kişilerin 60'lı yaşlarında iki erkek kardeş ile bir kız kardeş olduğunu söyledi. Bir başka komşu ise evde dört kardeşin yaşadığını ve bu kişilerin nadiren dışarı çıktığını anlattı.

POSTACININ DİKKATİNİ ÇEKEN AYRINTI

Olayın ardından konuşan Clements, kapıya bırakılan notun özellikle kendisinin görebileceği bir noktada bulunduğunu belirtti.

Posta kutusunun da notu sabitlemek için kullanılan şeffaf bantla kapatıldığını anlatan Clements, yaşadıklarını oldukça tuhaf bulduğunu söyledi.

Notun altında iki yüz çizimi bulunmasına rağmen evden üç ceset çıkması ise dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı

GİZEMLİ NOTU KİMİN BIRAKTIĞI BİLİNMİYOR

Soruşturmanın en önemli sorularından biri, kapıya bırakılan mesajın kim tarafından yazıldığı.

Yetkililer, üç kardeşin ölüm nedenlerini henüz açıklamadı. Olayda cinayet işlenip işlenmediği, herhangi bir şüpheli bulunup bulunmadığı ve notun ölümlerle bağlantısı da netlik kazanmadı.

Burlington County Savcılığı ile Mount Holly Polis Departmanı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, polis ilk incelemelere göre çevrede yaşayanlar açısından devam eden bir tehlike bulunmadığını bildirdi.

Amerika Birleşik DevletleriNew JerseyCinayetGüncelYaşamPostaSon Dakika

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