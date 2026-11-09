Kocaeli İzmit'te beden eğitimi dersinde fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hastanede öldü - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te beden eğitimi dersinde fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hastanede öldü

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Kocaeli İzmit\'te beden eğitimi dersinde fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hastanede öldü
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Kocaeli İzmit\'te beden eğitimi dersinde fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hastanede öldü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beden eğitimi dersi sırasında fenalaşan 5. sınıf öğrencisi, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ortaokulda beden eğitimi dersinde fenalaşan 5. sınıf öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE FENALAŞTI

Olay, öğle saatlerinde İzmit 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında okulun bahçesinde fenalaştı. Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

KALBİ DURMUŞTU, KURTARILAMADI

Ambulansa alınan ve kalbinin durduğu öğrenilen öğrenciye kalp masajı uygulandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğrencinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeKocaeliEğitimGüncelSon Dakika

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