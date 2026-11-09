MHP\'li Yıldız, fon vurgununda örgütlü yapıya karşı gereğinin yapılmasını istedi

- MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, fon vurgununa ilişkin, "Ortada gerçekten büyük bir suç yapılanması var, örgütlü bir yapılanma var. Gereği hiçbir duraksamaya uğramadan yapılmalıdır" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in komisyondaki sunumunun ardından gruplar adına konuşmalara geçildi.