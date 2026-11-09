Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi - Son Dakika
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Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi

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Candan Yüceer AK Parti\'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
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6 yorum
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Candan Yüceer AK Parti\'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifasının ardından siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yüceer'in AK Parti'ye katılabileceği yönünde duyum aldıklarını açıkladı. Emre, "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği konusunda bizde de bir duyum var" dedi.

Yeni Parti'de kurultay süreci devam ederken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in istifası yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Daha önce CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılan Yüceer'in bu kez de Yeni Parti ile yollarını ayırması, siyasi kariyerine hangi partide devam edeceği sorusunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yüceer'in AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü.

"AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUSUNDA DUYUMUMUZ VAR"

Yeni Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeynel Emre, Candan Yüceer'in istifa kararını değerlendirdi. Yüceer'in daha önce partiden ayrılabileceğine ilişkin bazı sinyaller verdiğini savunan Emre, AK Parti'ye katılacağı yönünde kendilerine de bilgi ulaştığını belirtti.

Emre, "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği konusunda bizde de bir duyum var. Çünkü kimseyle teması yok" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE CHP'DEN AYRILIP YENİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, daha önce CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmıştı. Yeni Parti'deki kurultay süreci devam ederken bir kez daha istifa kararı alan Yüceer'in ayrılığı, parti içinde yaşanan anlaşmazlıkları yeniden gündeme taşıdı.

Yüceer'in istifasının ardından AK Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atılırken, bu yönde kesinleşmiş bir karar veya resmi katılım açıklaması bulunmuyor.

İSTİFA AÇIKLAMASINDA PARTİ YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Candan Yüceer, Yeni Parti'den ayrılırken yayımladığı açıklamada parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Özellikle il kongresinde yaşanan gelişmelere ve kurultay delegeliği konusundaki tartışmalara tepki gösteren Yüceer, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçtiğini savunmuştu.

Yüceer'in bu açıklamalarının ardından gelen istifa kararı, Yeni Parti'de kurultay öncesi yaşanan tartışmaların bir başka boyutu oldu. Zeynel Emre'nin AK Parti iddiasıyla birlikte Yüceer'in siyasi geleceği de yeni bir tartışma konusu haline geldi.

Okurların en beğendiği yorum

“Şimdi CHP den YePe ye geçince parti parti dolaşıyor olmuyor da Ak Partiye geçince mi parti parti dolaşmış oluyor sayın editöööör!”

Tüm yorumlar (6)
Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiCandan YüceerZeynel EmreYeni PartiAK PartiTekirdağGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (6)

  • bilal bilal:
    Şimdi CHP den YePe ye geçince parti parti dolaşıyor olmuyor da Ak Partiye geçince mi parti parti dolaşmış oluyor sayın editöööör! 4 6
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    chp den yeni partiye geçince ikinci, oradan da agepeye geçince üçüncü parti, o zaman parti parti dolaşmış oluyor bu kadar basit:))) 1 1
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    birincisinden ikincisine geçince bir parti değiştirmiş oluyor ama oradan da bir diğerine geçince üçüncü ve dolayısı ile parti parti dolaşmış oluyor bu kadar basit,.)) 0 0
  • bilal bilal:
    Şimdi CHP den YePe ye geçince parti parti dolaşmıyor da Ak Partiye geçince mi parti parti dolaşmış oluyor!!! 2 5
  • Burak üstün Burak üstün:
    aynı şey mi sence biraz beyin biraz akıl ya yeni parti chp nin devamı 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    candan hanim dürüstür kendi kararini kendi verecek kadar akillidır 1 0 Yanıtla
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