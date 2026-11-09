Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten - Son Dakika
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Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten

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Prekazi\'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
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Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetmesinin ardından yıllar önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı formaya duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren Prekazi'nin, "Öldüğümde bu forma ve Partizan forması tabutumda yanımda olacak" sözleri Galatasaray taraftarlarını duygulandırdı.

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi'nin vefatı, sarı-kırmızılı camiada büyük üzüntü yarattı. 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle kulüp tarihine adını yazdıran Prekazi'nin 2016 yılında verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler, ölümünün ardından yeniden hatırlandı. Efsane futbolcunun Galatasaray'a olan bağlılığını anlattığı sözleri, geride bıraktığı en duygusal hatıralardan biri oldu.

"ÖLDÜĞÜMDE GALATASARAY FORMASI TABUTUMDA OLACAK"

Cevad Prekazi, 2016 yılında yaptığı açıklamada Galatasaray'ın hayatındaki yerini anlatırken, son yolculuğunda yanında olmasını istediği iki formayı da açıklamıştı. Efsane futbolcu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray benim için her zaman büyük önem taşıyacak. Hayatımdaki en önemli üç şey rahmetli babam, futbol ve eşim. Burada yedi yıl oynadım, bu forma benim için her şey. Taraftarları her zaman sevdim, onlar da beni sevdi. Aramızda her zaman büyük bir saygı vardı. Öldüğümde bu forma ve Partizan forması tabutumda yanımda olacak."

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten

GALATASARAY'DAN DUYGUSAL VEDA

Prekazi'nin vefatının ardından Galatasaray Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, efsane futbolcusunun hem sahadaki başarılarına hem de kulüple kurduğu güçlü bağa vurgu yaptı.

Açıklamada, "Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi'nin adı, sarı-kırmızı atan kalplerde daima yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

SON YOLCULUĞUNDA İKİ FORMAYI YANINDA İSTEMİŞTİ

Galatasaray'da geçirdiği yılları kariyerinin en özel dönemlerinden biri olarak gören Prekazi, sarı-kırmızılı taraftarlarla arasındaki sevgi ve saygı bağını hiçbir zaman unutmadığını dile getirmişti. Partizan ve Galatasaray formalarının tabutunda yanında olmasını istemesi, iki kulübe duyduğu bağlılığın en çarpıcı ifadelerinden biri olarak hafızalarda kaldı. Efsane futbolcunun yıllar önce dile getirdiği bu isteğin yerine getirilip getirilmeyeceğine ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybettiGalatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
GalatasarayPrekaziSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Elektro Umut Elektro Umut:
    Benim gibi 50 yaşında olanlar hatırlar. Ne anılar, mutluluklar yaşattı bizlere. Allah rahmet eylesin. 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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